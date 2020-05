Dopo Michelle Hunziker anche Ilary Blasi gli dice addio: le conseguenze della quarantena [VIDEO]

Michelle Hunziker e Ilary Blasi con la ricrescita

Qualche giorno fa Michelle Hunziker ha fatto notare ai follower di Instagram come il suo biondo pian piano sta scomparendo. Infatti la conduttrice di Striscia la Notizia, che di recente è finita nel calderone per la vicenda Botteri, sta diventando mora. Ricordiamo che il colore naturale della soubrette svizzera è scuro, ma da oltre 17 anni il pubblico italiano è abituato a vederla con la chioma chiara.

La stessa fine la sta facendo una sua collega, ovvero Ilary Blasi. Infatti la moglie di Francesco Totti ha mostrato ai seguaci l’effetto della lunga quarantena. A causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, il Governo oltre un paio di mesi fa ha chiuso anche barbieri, parrucchieri e centri estetici. Uno stop che durerà ancora a lungo, infatti anche se la fase 2 è partita lunedì, quetse categorie alzeranno le saracinesce solo dal 1° di giugno.

La conduttrice romana dice addio al suo biondo

Attraverso delle Stories su Instagram, Ilary Blasi si è presentata ai follower in una versione mai vista prima. Il Covid-19 ha cambiato le abitudini di tutti, anche dei personaggi del mondo dello spettacolo, costretti a rinunciare al proprio parrucchiere di fiducia.

E i risultati purtroppo sono ben visibili: la ricrescita della conduttrice Mediaset è spaventosa, ma lei non si vergogna e l’ha mostra a tutti coloro che la seguono sul social network. Dopo aver dato il buongiorno, la soubrette romana che era all’aperto e con un occhiale da sole rosso fuoco, si è abbassata la testa a favore della fotocamera dicendo: “Come siamo messi a ricrescita?”.

Ilary Blasi chiama la sua parrucchiera

Subito dopo aver mostrato la sua folta chioma da bionda a castano, Ilary Blasi ha fatto il nome di Alessia che, con molta probabilità è il nome della sua parrucchiera di fiducia. Purtroppo, come tutti gli italiani, la moglie dell’ex Capitano delle Roma dovrà pazientare un altro po’ per ritornare ad essere come prima.

Altrimenti può fare un azzardo, ovvero comprare lei lo shampoo colorante ed agire a casa da sola. Ovviamente i risultati non saranno ottimi come quelli che fa una professionista ma almeno coprirà quella imbarazzante ricrescita. Ecco il video in questione: