Romina Power, il grande dolore per colui che è stato la sua guida [FOTO]

Romina Power al momento non può tornare negli Stati Uniti

Nonostante lunedì 4 maggio abbia preso il via la Fase 2, Romina Power è costretta a rimanere ancora a Cellino San Marco, all’interno della tenuta di Al Bano. La cantante vorrebbe tornare al più presto in California ma purtroppo al momento non ci sono aerei per l’America e inoltre lì la situazione pandemia da Covid-19 è ancora più catastrofica dell’Italia.

Di recente l’ex del Maestro Carrisi ha condiviso un contenuto che ha commosso tutti i suoi follower. La donna ha ricordato un giorno particolare per una persona speciale che purtroppo non c’è più da diverso tempo. Di chi si tratta?

La cantante ricorda il padre Tyrone nel giorno del suo compleanno

Il 5 maggio è un giorno speciale per Romina Power, infatti ricorre il compleanno del suo adorato padre Tyrone, morto tantissimi anni fa ed era ancora molto giovane. La cantante statunitense, come ogni anni, lo ha voluto ricordare con una serie di foto condivise su Instagram. Scatti che ritraggono l’uomo, che era un grande attore di Hollywood insieme a lei quando era molto piccola.

A corredo delle immagini appena descritte, l’ex di Al Bano ha scritto il seguente messaggio: “Happy birthday dear daddy”. Ovviamente l’iniziativa dell’americana ha fatto piacere a tutti coloro che la seguono sul social network premiandola con tanti likes. Inoltre le hanno scritto che lei somiglia moltissimo a suo papà, sopratutto gli occhi. (Continua dopo il post)

Momento delicato per Romina Power

In questa lunga quarantena, Romina Power ha avuto molto tempo per pensare al futuro ma soprattutto al passato. Infatti in questi due mesi la cantante americana ha avuto diversi momenti di nostalgia. A dimostrarlo sono i numerosi contenuti che l’ex di Al Bano Carrisi ha postato su IG.

Inoltre, qualche giorno fa ha dovuto subire anche l’uscita fuori luogo del suo secondogenito Yari nei confronti della conduttrice Barbara D’Urso. Per concludere anche la presenza di Loredana Lecciso, a pochi passi da lei, a Cellino San Marco al fianco del Maestro salentino.