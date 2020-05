Rita Dalla Chiesa torna a parlare di Fabrizio Frizzi: la verità sul suo rapporto con Carlotta Mantovan

Rita Dalla Chiesa menziona il suo ex Fabrizio Frizzi

Distanti ma vicini: è questo il motto di questa lunga quarantena per il Covid-19. Ne sanno qualcosa anche Carlotta Mantovan e Rita Dalla Chiesa. Le due donne hanno in comune l’amore per Fabrizio Frizzi, infatti entrambe sono state le mogli del compianto conduttore Rai. Quest’ultimo è venuto a mancare un paio di anni fa a causa di un brutto male, lasciando sconvolti tutte le persone che gli volevano bene.

L’ex padrona di casa di Forum e il professionista romano sono stati sposati per dieci anni e di recente è tornato a parlare di lui in in’intervista rilasciata al magazine Nuovo Tv. La giornalista di Casoria ha rivelato anche di avere un bel rapporto con la madre della piccola Stella.

L’ex conduttrice di Forum parla della Mantovan e Al Bano

Intervistata dal periodico Nuovo Tv, Rita Dalla Chiesa ha confessato che Fabrizio Frizzi lo porta dentro di sé. Poi ha raccontato che la sera guardando il cielo pensa che purtroppo in questa vita ha perso molte persone a cui voleva bene. Parlando di Carlotta Mantovan, la saggia di Italia Sì ha affermato che in questo periodo di quarantena si sono scambiate dei messaggi.

Inoltre ha tanta voglia di vedere la piccola Stella e per tale motivo vuoe farle una video chiamata. Parlando col giornalista, la 72enne ha menzionato anche il suo caro amico Al Bano Carrisi: “Lo immagino con le mani nella terra della sua Puglia. Spero che questo momento di riflessione lo aiuti a superare il dolore per la perdita della madre e a ritrovare la pace”.

Gli impegni professionali di Rita Dalla Chiesa e Carlotta Mantovan

Da un paio di stagioni Rita Dalla Chiesa è una delle protagoniste di Italia Sì, il programma del sabato pomeriggio di Rai Uno condotto da Marco Liorni. La giornalista fa la saggia insieme ad Elena Santarelli, Mauro Coruzzi (Platinette) e da quest’anno anche Manuel Bortuzzo.

Mentre Carlotta Mantovan da due anni è alla guida di Tutta Salute su Rai Tre insieme a Michele Mirabella. Un format mattutino che si occupa di salute e benessere.