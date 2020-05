Giulia Salemi basita per lo scherzo de Le Iene, il Premier Conte le telefona, lei: “Vaffa…” (VIDEO)

Nuova puntata de Le Iene e nuovo scherzo per un altro vip, stavolta è stato il turno di Giulia Salemi. La redazione ha deciso di giocare su di una questione molto seria e molto attuale con l’ex di Francesco Monte.

Considerando il periodo nel quale tutti stiamo vivendo, gli autori del programma hanno fatto credere alla fanciulla di essere in collegamento telefonico direttamente con il Premier Giuseppe Conte.

Lo scherzo a Giulia Salemi

Forse stavolta Le Iene si sono davvero superate, lo scherzo a Giulia Salemi, infatti, ha posto in una situazione di imbarazzo puro la vittima. Mentre era intenta a trascorrere la sua quarantena, infatti, l’influencer ha ricevuto una telefonata dal segretario di Conte. Quest’ultimo le ha chiesto se potesse metterla in contatto con il Premier in quanto il politico volesse chiederle una cosa. La Salemi, ovviamente, ha risposto in modo affermativo, non riuscendo a nascondere una punta di stupore e imbarazzo.

Quando il Presidente del Consiglio ha cominciato a parlare, la vittima ha detto di essere sbalordita e lo ha ringraziato per aver pensato a lei. Ad ogni modo, le richieste dell’uomo di Stato sono state parecchio insolite. Quest’ultimo, infatti, le ha chiesto di registrare ripetuti video per spronare gli italiani a continuare ad avere pazienza rispettando il fittizio continuo del lockdown, previsto fino a fine giugno. (Clicca qui per il video)

La reazione dell’influencer e dei fan

Durante lo scherzo, Giulia Salemi ha detto di essere entusiasta di doversi cimentare in queste riprese, tuttavia, verso la parte finale, le richieste sono state davvero imbarazzanti. Pur di non deludere il politico, però, la fanciulla ha assecondato tutte le sue volontà. Quando ha scoperto si trattasse di una burla, la protagonista ha mandato tutti a quel paese rimanendo parecchio delusa.

Dopo poco, si è fiondata sui social per commentare quanto accaduto. Nel caso specifico ha detto di vergognarsi moltissimo per i filmati registrati durante tutto lo scherzo. Ad ogni modo, non ha potuto fare a meno di lasciarsi scappare qualche risata e qualche ironica imprecazione contro i membri del programma. I fan, dal canto loro, hanno reagito esilarati alla visione del filmato sta di fatto che hanno inoltrato i loro commenti a Giulia. Lei ne ha condivisi il più possibile sul suo profilo Instagram.