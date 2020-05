Cristina Quaranta di Non è la Rai: la riconosci? Ecco cosa fa adesso

Cristina Quaranta chi è?

Da Non è la Rai a Striscia la Notizia, Cristina Quaranta è stata un delle protagoniste della Tv anni 90. Insieme a personaggi del calibro di Ambra Angiolini e Laura Freddi ha segnato quel periodo con freschezza e spensieratezza.

Il suo ruolo all’interno dello show businness ha avuto una repentina battuta di arresto dovuta alla nascita della sua famiglia composta dal marito imprenditore Matteo De Stefani e la figlia Aurora. Oggi, all’età di 47 anni, si occupa della gestione di un negozio di tende a Milano e si dice molto soddisfatta della sua vita.

Perché ha lasciato la Tv

Cristina Quaranta, durante una intervista a Dagospia, si racconta e spiega i motivi che la hanno spinta a lasciare la televisione: “È da anni che non mi si vede in televisione perché ho deciso di accantonare il mondo dello spettacolo da quando sono diventata mamma, mia figlia Aurora è stata la priorità. Oggi che ha quasi 18 anni mi rendo conto che la tv non è più quella dei miei amati anni 90“. Dalla nascita di sua figlia ha svolto molti lavori, da agente immobiliare ad addetta ufficio stampa trovando sempre il modo di reinventarsi.

Nella sua dichiarazione afferma anche di essere troppo schietta per il mondo dello spettacolo e di essere stata allontanata anche per questo. L’ultima sua apparizione risale ad una lontana edizione de ‘L’Isola dei Famosi’ dove, senza peli sulla lingua si è fatta valere come da suo carattere. (Continua dopo la foto)

Quando rivedremo in tv Cristina Quaranta

Se qualche fan si chiede quando potremo rivedere Cristina Quaranta in tv, dovrà pazientare un po. L’ex showgirl ha dichiarato di essere felice della vita che fa e di non avere risentimenti nei confronti della televisione e dello spettacolo in generale per averla messa da parte. “Se mi chiamano e mi propongono qualcosa che mi piace accetto, altrimenti continuo a fare la mia vita lontana dai riflettori che mi appaga e mi gratifica“.

Con queste parole mette volontariamente delle distanze da chi la vorrebbe riciclare in progetti di dubbio gusto. A Dagospia svela anche un retroscena particolare. L’avventura nel mondo dello spettacolo le è capitata per caso. Cristina Quaranta in realtà, se potesse, tornerebbe indietro e rimarrebbe nella sua Roma e studierebbe per diventare professoressa di Educazione Fisica.