Caterina Balivo s’infuria e lascia lo studio di Vieni da me, il suo ospite: “I mariti devono gestire le mogli…”

Caterina Balivo perde la pazienza a Vieni da me

Dopo un stop di un paio di mesi per via dell’emergenza sanitaria per il Covid-19, lo scorso lunedì 4 maggio 2020 con l’avvio della Fase 2 è ripartito Vieni da me. Caterina Balivo alle ore 14 si è ripresa la fascia oraria che per otto settimane era stata affidata a La vita in diretta di Lorella Cuccarini e Alberto Matano.

Nel secondo appuntamento settimanale la professionista napoletana ha perso la pazienza per delle affermazioni fatte da un suo ospite. In studio si parlava di figli e quarantena e la conduttrice era in collegamento via Skype con l’attore Giovanni Scipioni, protagonista della serie di successo Doc – Nelle tue mani. Ma ad un tratto l’artista partenopea ha lasciato la trasmissione per qualche attimo? Per quale ragione?

La conduttrice napoletana fa il gesto di lasciare lo studio

Nello studio di Vieni da me erano presenti degli ospiti fissi, tra cui Lorenzo Farina, il social media manager della trasmissione pomeridiana di Rai Uno. Quest’ultimo si è complimentato con Giovanni Scipioni, dicendogli: “Questi genitori sono degli eroi. Io a casa litigo con il gatto e il basilico e lui gestisce tre figli”.

A quel punto Caterina Balivo gli ha fatto notare che è lamoglie a prendersi cura dei figli, ma il suo ospite commette una gaffe: “Ma i mariti devono gestire anche le mogli…”. Parole che non sono piaciute per niente alla padrona di casa, infatti sbigottita si è allontanata dal centro dello studio salendo con passo felpato le scale dell’ingresso.

Le scuse di Lorenzo Farina

Ritornando sulle parole di Lorenzo Farina, Caterina Balivo a Vieni da me ha affermato: “Voglio sentire a distanza di sicurezza questa cosa…”. A quel punto il suo ospite fisso, arrampicandosi sugli specchi ha cercato di recuperare lo scivolone commesso prima. In che modo?

Il diretto interessato ha detto: “Ho usato un termine improprio, volevo dire che come voi mogli dite che sopportate i mariti, i mariti dicono che sopportano le mogli, è il gioco dei ruoli”. In conclusione l’uomo ha lanciato la meme del giorno e, dopo qualche istante di tensione, nello studio Fabrizio Frizzi di Roma è tornato il sereno.