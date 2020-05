Amici Speciali: la data ufficiale della prima puntata e non solo

Maria De Filippi ha annunciato la data d’inizio del programma e chi sarà il direttore artistico. Ecco tutti i nuovi dettagli

Amici Speciali: la data d’inizio e il direttore artistico

Ormai ci siamo, sta per arrivare su Canale 5 il nuovo format del talent di Maria De Filippi con il nome Amici Speciali. La produzione ha lavorato sodo in queste settimane per poter andare in onda lo stesso nonostante il Coronavirus. La stessa conduttrice ha ammesso che non è il programma che avevano pensato all’inizio, ma è diventato una condivisione e uno spettacolo tra ex concorrenti e non solo per aiutare la Protezione Civile.

Maria De Filippi ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni e ha svelato che la prima delle quattro puntate previste per Amici Speciali andrà in onda il 22 maggio. L’appuntamento, quindi, sarà al venerdì sera per quattro settimane e il direttore artistico, ma questo ce lo aspettavamo, sarà Giuliano Peparini.

Il cast

Dopo settimane di ipotesi e indiscrezioni, il promo pubblicitario ha svelato in parte il cast di Amici Speciali. Innanzitutto i concorrenti saranno 12: The Kolors, Giordana Angi, Alberto Urso, Irama, Random, Gaia Gozzi, Michele Bravi, Umberto Gaudino, Andreas Muller, Gabriele Esposito, Alessio Gaudino, Javier Rojas. Quindi ex vincitori, come The Kolors, Irama, Alberto Urso, Andreas Muller e Gaia Gozzi, ma anche ballerini ormai professionisti e cantanti provenienti da altre realtà.

Inoltre, sappiamo che la giuria sarà composta da due donne e due uomini. Vanessa Incontrada ha svelato durante una diretta Instagram con Nek che una delle componenti della giuria sarà lei e che è felice di tornare al lavoro in quel contesto. Ci sarà anche Anna Pettinelli, ma in un ruolo diverso da quello a cui siamo abituati.

Le radio

Anna Pettinelli, infatti, sarà presente per rappresentare RDS con Daniela Cappelletti per Radio Italia e Federica Gentile per RTL 102.5. In molti hanno notato che mancano le radio Mediaset. Ebbene, l’invito è stato fatto ma queste hanno declinato. Ovviamente si è sollevato un polverone nel web per questo episodio, ma poco importa.

Resta ancora da capire come sarà organizzato il tutto, se, dal momento che si tratta di spettacolo per beneficenza, ci saranno delle eliminazioni oppure no. Inoltre, dobbiamo ancora scoprire chi saranno gli altri giudici. Voi che cosa ne pensate? Seguirete Amici Speciali?