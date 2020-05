Uomini e Donne: Nicola Vivarelli in passato ha offeso un protagonista del programma

Non si arresta il polverone su Sirius, il corteggiatore ventiseienne di Gemma Galgani. Gli utenti hanno scoperto che aveva offeso un protagonista molto amato di Uomini e Donne

Uomini e Donne: Nicola Vivarelli nella bufera

Il programma di Maria De Filippi per due settimane è andato in onda con una nuova formula. Gemma Galgani e Giovanna Abate hanno conosciuto dei nuovi corteggiatori tramite chat. Nonostante il format non abbia avuto successo registrando ascolti molto bassi, sono successe cose che hanno creato scompiglio nel web e non solo.

Ad esempio, Gemma Galgani ha accettato il corteggiamento di Sirius, questo il suo nickname, che dichiarava 26 anni. Ma non solo, la dama torinese ha anche accettato un Occhiblu che dichiarava di avere 38 anni. Potete immaginare la furia di Tina Cipollari per queste sue scelte, ma anche dai social sono arrivate moltissime critiche per lei.

Sirius, ora che Uomini e Donne è tornato nella sua forma classica, si è presentato davanti a Gemma. Si chiama Nicola Vivarelli ed è molto entusiasta di portare avanti la conoscenza. Ma gli utenti hanno scoperto cose dai profili social del ragazzo che l’hanno gettato in una grande bufera.

L’offesa a un personaggio del programma

Sono tante le cose che sono emerse dai profili social di Nicola. Innanzitutto non è solamente un ufficiale, ma anche un modello ed è iscritto ad un’agenzia. Nel suo nuovo profilo Instagram lui mette in risalto questa cosa e dà indicazioni su come contattarlo. Ma Nicola aveva anche un vecchio profilo e questo va totalmente in contrasto con la persona che è apparsa in tv.

Infatti, oltre a foto davvero imbarazzanti e intime, ci sono molte dichiarazioni sul fatto che fosse gay. Ma ad attirare l’attenzione degli utenti è stato soprattutto il suo comportamento nei confronti di un personaggio molto noto del programma di Maria De Filippi.

Nel 2012 Nicola ha voluto fare la foto con Jack Vanore, ospite in un noto locale. Ma quando si è trattato di commentare la foto sui social, Nicola ha dato del “cogl***” all’opinionista ed ex tronista di Uomini e Donne. Precisamente: “è solo un cogl*** di Uomini e Donne, il vero vip sono io, il suo braccio è più grosso del mio corpo“. Appare ormai chiaro che Nicola Vivarelli sia nel programma solamente per avere visibilità. Che cosa penserà Gemma di tutto questo?