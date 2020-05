L’amore ‘segreto’ di Milly Carlucci: Angelo Donati, l’uomo che ha conquistato il cuore della conduttrice [FOTO]

La vita privata di Milly Carlucci

Sembra proprio che la 15esima edizione di Ballando con le Stelle andrà in onda il prossimo settembre dopo il rinvio per l’emergenza da Covid-19. nel frattempo Milly Carlucci sta trascorrendo molto tempo in famiglia, soprattutto al fianco del marito Angelo Donati. I due formano una delle coppie più belle e salde del mondo dello spettacolo, infatti stanno insieme da tantissimi anni.

Essendo un personaggio pubblico, la professionista abruzzese appare spesso sul piccolo schermo, ma una volta tornata nella sua abitazione ad aspettarla c’è una persona che la ama profondamente. I due sono convolati a nozze nel lontano 1985 e il loro matrimonio non ha mai subito crisi. Entrambi sono abbastanza riservati, infatti si hanno pochissime informazioni sulla loro vita privata e non sono mai protagonisti di siti e giornali di pettegolezzi.

Il matrimonio con Angelo Donati

Milly Carlucci e Angelo Donati stanno insieme da oltre trent’anni anche se difficilmente i due si mostrano insieme: una sorta di amore segreto. Dalla loro unione sono nati due figli che ormai sono grandi. La primogenita si chiama Angelica Krystle e il fratello Patrick, che ormai hanno una loro vita e da tempo sono già entrati nel mondo del lavoro.

Pur essendo molto riservata, la conduttrice di Ballando con le Stelle, ha parlato in un'intervista rilasciata un po' di tempo fa alla nota rivista Vanity Fair Italia confessando quello che è il segreto del suo matrimonio felice.

Milly Carlucci parla del rapporto col marito

Qual’è il segreto della lunga unione di Milly Carlucci e Angelo Donati? A svelarlo è stata la stessa conduttrice Rai parlando con un giornalista di Vanity Fair. In quell’occasione la professionista abruzzese disse che lei e suo marito sono sempre stati complici e convinti della loro relazione.

Quando si sono conosciuti erano già adulti, ognuno con le proprie storie ed esperienze alle spalle e con un forte senso della famiglia. Inoltre, la padrona di casa di Ballando con le Stelle ha affermato che lei e Angelo sono molto diversi e questo li rende complementari.