Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini tornerà molto presto con la quinta edizione

Secondo alcune indiscrezioni Alfonso Signorini è pronto per una nuova edizione del reality che potrebbe andare in onda già tra qualche mese

Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini pronto per la quinta edizione

La quarta edizione del Grande Fratello Vip si è conclusa circa un mese fa ma già si parla della quinta edizione. Infatti, Barbara D’Urso ha svelato che il suo Grande Fratello, previsto per settembre, non si farà. Al suo posto pare possa tornare proprio Alfonso Signorini.

La notizia è stata divulgata da TvBlog che ha fatto sapere che la nuova collocazione del reality potrebbe essere da settembre a dicembre quindi il programma potrebbe già tornare dopo l’estate. Non solo, ma Alfonso Signorini sarà affiancato ancora una volta da Pupo. Voci non confermate, ma se fosse così che cosa ne pensate?

I dubbi

Questa notizia ha creato qualche dubbio, inevitabilmente. Alfonso Signorini aveva dichiarato che non era stato facile mettere insieme il cast per una quarta edizione del Grande Fratello Vip e che c’erano stati mesi e mesi di trattative. Come è possibile che il conduttore riesca a formare un cast altrettanto convincente in così pochi mesi a disposizione?

Non solo, ma il conduttore ha anche sofferto molto per l’edizione che si è appena conclusa. All’inizio le puntate a settimana erano due, poi l’emergenza legata al Coronavirus l’ha messo fortemente alla prova. Alfonso Signorini ha ammesso senza pudore di aver versato molte lacrime e di aver sofferto d’ansia durante le puntate. Nessuno può sapere se a settembre l’emergenza sarà rientrata, quindi è il caso di affrontare di nuovo le difficoltà dovute al virus?

Le edizioni vip

Questa quarta edizione del reality ha avuto un cast molto numeroso con personalità importanti del mondo dello spettacolo. Tanti gli ingressi in corsa e anche i ritiri e le squalifiche. Alfonso Signorini ha diviso il pubblico, chi l’ha apprezzato e chi invece non l’ha proprio amato in quel ruolo. Tuttavia, alla fine ha trionfato Paola Di Benedetto che ha devoluto l’intero montepremi alla Protezione Civile e questo è stato un gesto molto importante.

Se vi ricordate anche le prima edizione ha visto la vittoria di un personaggio praticamente sconosciuto rispetto agli altri. Infatti, a trionfare alla fine, battendo Valeria Marini, Stefano Bettarini e non solo, è stata la Ciocara: Alessia Macari. Nella seconda e nella terza edizione, invece, hanno colpito maggiormente il pubblico Daniele Bossari e Walter Nudo.