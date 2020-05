Oroscopo 7 maggio 2020: sensualità per lo Scorpione, Vergine brillante nel lavoro

L’Oroscopo del 7 maggio preannuncia una giornata molto interessante per i nati sotto il segno della Vergine. Gli Scorpione saranno super sensuali, ma molto sospettosi. Saturno entra in opposizione del Leone e questo potrebbe generare qualche angoscia.

Previsioni 7 maggio da Ariete a Vergine

Ariete. L’Oroscopo del 7 maggio preannuncia per i nati sotto questo segno un momento di rinascita. Prima di poter godere dei frutti, però, dovrete aspettare ancora un po’ di tempo. Come molti altri segni dello zodiaco state attraversando una fase di cambiamenti, specie dal punto di vista lavorativo, e questo potrebbe rendervi un po’ più preoccupati

Toro. Oggi sarà una giornata molto favorevole dal punto di vista lavorativo. I nati sotto questo segno subiranno l’influenza positiva del Sole nel segno e saranno molto propensi alla concretezza. Schematici, rigidi e poco inclini al cambiamento, queste saranno le caratteristiche che vi accompagneranno nei prossimi giorni. Cercate di non essere troppo intransigenti.

Gemelli. Per i lavoratori autonomi questa sarà una giornata particolarmente importante. Siete ad un punto di svolta nella vostra vita e molte questioni irrisolte andranno verso un chiarimento. Se state pensando di fare un investimento, valutate bene i rischi, ma ricordate che il momento è propizio, pertanto sarebbe opportuno darvi una chance.

Cancro. Saturno è stato in opposizione al segno del Cancro per un bel po’ do tempo e questo ha influito molto sul vostro umore. Vi siete sentiti spesso ansiosi e tristi. Per fortuna, però, adesso il pianeta non è più opposto e questo vi aiuterà ad alzare un po’ in più il vostro umore. Oggi potreste sentirvi particolarmente oppressi dalle circostanze nelle quali vivete.

Leone. Se Saturno smette di essere opposto a Cancro, continua ad esserlo nei confronti del Leone. La giornata odierna potrebbe essere caratterizzata da un po’ di nervosismo e inquietudine. Questo non è il momento di tergiversare e di perdervi in inutili congetture. Cercate di fare qualcosa di concreto nella vostra vita e prendete delle decisioni sia in amore sia nel lavoro.

Vergine. Il successo lavorativo che state riscontrando in questo periodo potrebbe suscitare un po’ di invidia. Cercate di non badare a queste persone ma, al contempo, mantenete sempre alta la guardia. In amore state valutando alcune situazione, che potrebbero condurvi verso scelte inattese. Non smettete di credere in voi stessi, maggio è il vostro mese.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Non perdete la calma dinanzi gli impedimenti e le difficoltà. Questo è un periodo ricco di novità per voi, ma potrete giovarne solo se adopererete l’approccio giusto. Qual è? Non insistere nel far andare le cose necessariamente come volete. Adattatevi al cambiamento e cercate di cogliere il buono anche nelle situazioni più difficili.

Scorpione. A partire dal 7 maggio, l’Oroscopo vi annuncia che la Luna entrerà nel vostro segno. Questo vi conferirà una spiccata sensualità nei rapporti di coppia. sarete passionali, ma anche molto emotivi, cosa che potrebbe suscitare in voi qualche gelosia. Oggi sarete particolarmente guardinghi e sospettosi verso il prossimo. Ricordate, però, che non tutti agiscono in cattiva fede.

Sagittario. Il lavoro procede bene ma, nella giornata odierna, potrebbero esserci delle piccole problematiche da risolvere. Molto probabilmente, lo stop che come tutti avete vissuto vi ha un po’ fatto perdere la mano con certe situazione e farete un po’ di fatica in più per rimettervi in pari. Cercate di non agitarvi e di mantenere la calma, altrimenti potreste discutere con il partner inutilmente.

Capricorno. Le stelle sono dalla vostra parte, pertanto, siate pratici e risoluti. In questo periodo vi state concentrando un po’ troppo ad analizzare i rischi, questo perché state attraversando una fase di transizione molto importante. Ad ogni modo, a partire dalla fine del mese ci saranno importanti novità in ambito lavorativo. In amore, invece, sarete alla continua ricerca di certezze.

Acquario. La voglia di scappare vi pervaderà. Per i più liberi ed intraprendenti potrebbero aprirsi delle buone opportunità lavorative lontano dalla vostra città natale. In ambito amoroso, invece, potreste sentire il bisogno di concedervi una piccola fuga con il partner, cosa che in questo periodo potrebbe risultare parecchio difficoltosa. Proprio questa situazione vi porterà un po’ di agitazione.

Pesci. La situazione per voi è alquanto stazionaria. Per avere dei risvolti interessanti dovrete aspettare fine mese. Molte storie stanno attraversando una crisi, che probabilmente porterà ad una chiusura definitiva. Chi ha dei dubbi, invece, farebbe bene a decidersi quanto prima. Il lavoro, invece, procede bene, ma non lasciate che l’instabilità emotiva condizioni anche questo aspetto della vostra vita.