Giulia D’Urso fa una confessione su Instagram: “Giulio non è come me l’aspettavo” (FOTO)

Giulia D’Urso e Giulio Raselli sono una coppia molto seguita su Instagram. In questo periodo di quarantena i due protagonisti hanno tenuto ancora più compagnia ai fan pubblicando foto e video insieme davvero esilaranti.

In queste ore, un utente ha fatto una domanda molto importante all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, la cui risposta ha spiazzato tutti. Il fan le ha chiesto se immaginava che Raselli fosse così. Vediamo come ha reagito lei.

La confessione di Giulia D’Urso su Instagram

Dopo la fine del percorso all’interno del talk show di Maria De Filippi, Giulia e Giulio sono subito andati a convivere. Questa è una scelta che prendono molti protagonisti considerando la distanza geografica che spesso ostacola le relazioni. Ad ogni modo, per loro due il discorso è un po’ diverso. Entrambi, infatti, si sono trovati improvvisamente ad affrontare una convivenza decisamente atipica considerando l’emergenza sanitaria attualmente in atto.

Proprio per tale ragione, alcuni fan sono curiosi di sapere se le aspettative sono state all’altezza della realtà. Sul profilo Instagram di Giulia D’Urso, infatti, è apparsa una dichiarazione davvero molto importante. La fanciulla ha ammesso di non aspettarsi che l’ex tronista fosse così. In realtà, infatti, non credeva fosse così dolce, sensibile, premuroso e affettuoso nei suoi confronti. (Cotninua dopo la foto)

Il segreto dell’amore con Giulio Raselli

Grazie a questo periodo di convivenza forzata, i due hanno avuto modo di scavare a fondo tra i caratteri in modo da far emergere tutti gli aspetti. Naturalmente, la coppia non è perfetta e anche loro hanno le loro discussioni quotidiane. Ad ogni modo, la chiave del loro successo risiede nell’amore, ovviamente, ma anche nell’estrema complicità che contraddistingue il loro rapporto.

Giulia D’urso e Giulio, infatti, spesso si divertono a fare scherzi e a prendersi in giro su Instagram, cosa che tiene sempre alto il morale. Assolutamente esilarante è stata, ad esempio, la performance di Raselli quando si travestì da donna. Insomma, i due sembrano conoscersi da una vita, cosa che ha sempre fomentato dei dubbi. In molti credono che un simile feeling non possa essere nato all’interno di uno studio televisivo, ma al di fuori.