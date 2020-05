Ivan Gonzalez è gay? Ecco la replica dell’ex tronista alle voci sul suo conto

Dopo le insinuazioni di Deanira Marzano sul suo conto, Ivan Gonzalez ha replicato con un breve commento

GF Vip: Ivan Gonzalez è gay? Le insinuazioni

Ivan Gonzalez è un modello spagnolo che da un paio d’anni è diventato popolare anche in Italia. In Spagna Ivan ha partecipato alla versione iberica di Uomini e Donne e all’Isola dei Famosi. Poi nel nostro Paese è stato un tentatore nella prima edizione di Temptation Island Vip, un tronista e un concorrente del Grande Fratello Vip.

Quando è uscito dalla Casa, però, Deanira Marzano ha fatto delle insinuazioni molto precise su di lui. La nota blogger ha fatto sapere di aver sentito la sua ex fidanzata Sonia Pattarino che le ha rivelato un aspetto davvero curioso. Dalla Spagna continuano ad arrivarle messaggi che dichiarano con sicurezza che Ivan è gay e che mente sul suo orientamento sessuale per poter partecipare a più programmi.

La replica di Ivan

Deianira ha anche aggiunto che Ivan nelle ultime settimane sta portando avanti questa cosa: sarebbe innamorato di una donna impegnata e quindi non c’è possibilità di poter stare con lei. Secondo la blogger questa è una scusa, una bugia creata apposta per nascondere il fatto che è gay.

Ebbene, dopo qualche giorno di voci e di dibattiti sull’orientamento sessuale di Ivan Gonzalez, l’ex tronista è intervenuto sulla questione. Ha scritto un brevissimo commento sui social, riportato da BitchyF nel quale ha affermato: “Non so chi è Deianira, ma sicuramente mi conosci poco“. A questo ha aggiunto qualche faccina che ride e fa la linguaccia. Voi che cosa ne pensate?

Le critiche

Ivan era molto apprezzato e amato dal pubblico di Canale 5 dopo la sua partecipazione a Temptation Island Vip. Poi, però, qualcosa è cambiato. Già durante il trono a Uomini e Donne il modello ha fatto molto discutere per la sua scelta che è sembrata un ripiego. Infatti, Sonia Pattarino, qualche mese più tardi, dopo la loro rottura, ha detto che Ivan era concentrato solamente sulla sua carriera e l’ha lasciata per essere single al GF Vip.

Non solo, ma quello che ha portato il pubblico a criticarlo fortemente è stato il suo comportamento nel reality: lui ha scelto di rinnegare la sua esperienza a Uomini e Donne e non ha mai parlato di Sonia. Anzi, ha detto che non si è mai innamorato. Alla prima occasione, le persone hanno votato per eliminarlo.