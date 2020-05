Maurizio Costanzo contro Flavio Briatore “Ecco cosa sei”

Maurizio Costanzo si scaglia contro il re del billionaire

Maurizio Costanzo ha colto l’occasione per rispondere alle recenti affermazioni di Flavio Briatore che potrebbero creare non pochi problemi all’interno della società. L’uomo infatti ha avuto il coraggio di affermare che sarebbe il caso di riaprire le discoteche, anche se sono luogo di aggregazione.

In questo modo si darebbe una possibilità legale ai ragazzi di incontrarsi, senza commettere reati. Secondo il re del Billionaire Infatti i giovani oggi per non perdere l’opportunità di incontrarsi, si organizzano per farlo a casa dei propri coetanei.

Ovviamente di nascosto. Senza prendere precauzioni di alcun tipo, infettando e facendosi infettare per poi ritornare a casa ed infettare a loro volta la propria famiglia. La stessa cosa vale un po’ anche per i più grandi che scelgono di trascorrere il tempo a casa di amici e parenti. Perché farlo quando si potrebbe scegliere di organizzare delle serate, dentro dei luoghi correttamente sanificati, nel rispetto delle norme e del nuovo decreto? Il marito di Maria De Filippi non la pensa così quindi Lo invita a tacere.

Maurizio Costanzo, la strigliata a Briatore

Maurizio Costanzo si è parecchio arrabbiato, affermando che a volte quando non si sanno le cose, Oppure quando ci sono troppi interessi che annebbiano la mente, sarebbe il caso di rimanere in silenzio. Questo è il periodo più delicato in assoluto, uscire di casa come se niente fosse metterebbe a rischio tutti, quindi dice che le parole di Briatore non hanno molta importanza, non vanno nemmeno ascoltate perché sono pensieri di un imprenditore che ha subito una pesante bastonata della quale sarà difficile rialzarsi in seguito. L’uomo quindi starebbe cercando di limitare i danni non pensando alle conseguenze che potrebbero esserci.

In discoteca non si può fare altro che rimanere molto vicini, se non attaccati, perché il senso del divertimento proviene proprio da qui. Riaprire questi luoghi sarebbe da suicida in questo momento. Sono le persone come Flavio che lo fanno arrabbiare perché pongono tutto su un piano di semplicità e superficialità che messo tra le mani delle persone sbagliate è una vera, e propria miccia.

L’invito di Maurizio ai giovani e non soltanto

Il marito di Maria De Filippi invita invece alla responsabilità, che non è mai troppa. Ricominciare ad uscire o addirittura a frequentare luoghi di aggregazione come le discoteche potrebbe soltanto creare grossi danni.

Se vogliamo ritornare alla normalità nel più breve tempo possibile dobbiamo soltanto rispettare le regole perché avere fretta proprio in questo momento sarebbe come scegliere di avere una condanna per sempre.