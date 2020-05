Rosalind Elias, muore la star del ‘Metropolitan Opera’ di New York

Rosalind Elias, il decesso a 90 anni: nessuna informazione sulle cause

Rosalind Elias è deceduta all’età di 90 anni a New York. Con la sua morte il mondo della musica perde l’ennesima figura di spicco, il 2020 è davvero indimenticabile anche sotto quest’aspetto. La cantante lirica americana era una vera star del ‘Metropolitan Opera’ di New York, il mezzosoprano è impossibile da dimenticare, tutti i suoi meritati successi sono la dimostrazione di tanta bravura e professionalità, rari da ritrovare oggi in qualunque altra personalità di spicco.

Sulla sua morte non sono state fornite informazioni, non si sa Infatti quale possa essere il motivo del suo decesso. Probabilmente è avvenuta per cause naturali data l’età dell’artista. Forse ne sapremo di più nei prossimi giorni.

Rosalind Elias, la storia della sua vita

Rosalind Elias era nata nel Massachusetts, a Lowell, era la tredicesima figlia di una coppia di immigrati libanesi. Già da piccolina mostrava interesse nei confronti dell’arte, del palcoscenico, della recitazione, Infatti è in tenera età aveva avuto le sue prime esperienze in questo campo. Poi ha fatto della passione il suo lavoro, lei è l’opera sono diventati un tutt’uno.

Dopo aver portato a termine gli studi al ‘New England Conservatory’, aveva fatto numerosi viaggi all’estero che le avevano permesso di crescere in qualunque bito. In Italia aveva scelto di frequentare l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma con Luigi Ricci e Nazzareno. Poi nel 1948 l’esordio alla ‘New England Opera’ per poi approdare al ‘Metropolitan Opera’ della città di New York. Primo obiettivo.

All’età di 24 anni o addirittura un po’ prima debuttò nella veste di Grimgerde nella ‘Valchiria’ di Richard Wagner diventando una vera e propria stella, conosciuta in tutto il mondo. Poi venne chiamata anche ad interpretare ruoli nelle grandiose opere di Verdi e Puccini, per arrivare al grande Mozart. Fino al 1996 lavorò nel teatro americano impegnandosi in 686 rappresentazioni con 45 ruoli diversi e calpestando svariati palcoscenici.

Le opere più importanti che le hanno permesso di fare carriera

L’artista è stata la protagonista di tantissime opere conosciute in tutto il mondo. Tra tutti i nomi ricordiamo la ‘Staatsoper’ di Vienna, ‘New York City Opera’, ‘Los Angeles Opera’, ‘Scottish Opera’, ‘Glyndebourne Festival’.

Tra le sue recenti apparizioni ricordiamo in particolare quella avvenuta nel 2011, all’età di 81 anni, si tratta del musical ‘Follies’ al ‘John Fitzgerald Kennedy Center for the Performing Arts’, presso la sua città, New York. Poi l’anno successivo una seconda a Broadway, aveva 82 anni. Si è spenta 9 anni dopo arrivando all’età di 90 anni in forma smagliante, ancora attiva ed energica.