Soleil Sorge, intervista: le parole sui fratelli Rodriguez

Soleil Sorge ha rilasciato un’intervista in cui è tornata a parlare di Jeremias e delle sorelle Rodríguez. Ecco che cosa ha detto l’ex naufraga

Soleil Sorge bloccata all’estero

Soleil Sorge è diventata popolare per essere stata una corteggiatrice a Uomini e Donne. Il tronista, Luca Onestini, ha perso la testa per lei ma quando lui ha partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello Vip, lei lo ha lasciato con una lettera per iniziare una relazione con il rivale di trono Marco Cartasegna. Anche la loro relazione è finita e all’Isola dei Famosi ha conosciuto Jeremias Rodríguez con il quale è nata subito la passione.

Ebbene, un paio di mesi fa Soleil è stata coinvolta in una grande polemica per la sua partenza per la Repubblica Dominicana proprio in piena emergenza Coronavirus. In molti l’hanno accusata di essersene fregata delle leggi, ma lei si è difesa raccontando che ha scoperto che l’Italia era stata dichiarata zona rossa solo al suo arrivo.

Ad ogni modo, da inizio marzo Soleil è bloccata all’estero senza possibilità di tornare in Italia. Recentemente ha rilasciato un’intervista a Il Giornale in cui ha ribadito la situazione e poi è tornata a parlare di Jeremias e delle sue sorelle.

Soleil parla di Belen e Cecilia, su Jeremias: ‘Non era destino’

Soleil ha ribadito che la situazione nel Paese in cui si trova è esattamente la stessa come in Italia e nel resto del mondo, quindi anche lei ha restrizioni e norme da seguire. Questa situazione, però, l’ha avvicinata al mondo della beneficenza. Infatti, ha donato soldi all’ospedale Sacco di Milano e questa è una cosa molto importante.

Tuttavia, c’è stato poi spazio per il gossip. Infatti, Soleil ha parlato del suo rapporto con le sorelle del suo ex fidanzato. Ha svelato che conosceva Cecilia da molto tempo prima di conoscere Jeremias e che l’ha sempre trovata una bella persona. Poi, avendo una relazione con il fratello, hanno legato ancora di più. Belle parole anche per Belen, la quale è stata molto gentile con lei e l’ha fatta sentire la benvenuta a casa sua.

Soleil ha anche parlato di quello che l’ha allontanata da Jeremias. All’inizio avevano una grande complicità ma nella convivenza hanno capito che erano molto diversi su alcuni aspetti della vita. Per questo non erano destinati a stare insieme, secondo lei. Secondo voi?