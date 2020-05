Melissa Satta stravolge il suo look colore estremo “capelli rosa” (FOTO)

Melissa Satta: la drastica decisione al termine della quarantena

Melissa Satta quasi al termine della quarantena con tanto coraggio ha scelto di seguire l’esempio di molte altre Star. Prima di lei Elle Fanning, Lottie Moss e Dua Lipa hanno colorato i loro capelli di rosa e adesso è toccato alla donna.

Attenzione però perché l’ha fatto ma in modo naturale e sobrio, a metà. Poi ha mostrato il risultato via Instagram in attesa dei commenti positivi e negativi dei suoi followers. Ma che dire se non che i capelli rosa le stanno benissimo? D’altronde è difficile trovare qualcosa che ad una donna bella come lei stia male o poco bene.

Questa è L’ultima tendenza approdata sui social, che ha avuto inizio in questi giorni tra le star e che molto probabilmente avrà un continuo nella vita delle persone comuni che amano a seguire la moda ed i social. Melissa lo ha fatto direttamente a casa, con il fai da te rischiando di vedere venir fuori un risultato orrendo.

Per questo è stata una mossa azzardata, anche perché i parrucchieri riapriranno giorno 1 giugno e siamo ancora a inizio maggio. Ad immortalare il momento è stato il marito di Melissa, Kevin Prince Boateng sul quale circolavano notizie parecchio preoccupanti. (Continua dopo la foto)

Satta e Kevin Prince Boateng insieme uniti ed innamorati

Melissa Satta e Kevin Prince Boateng stanno quindi insieme, Questa è l’ennesima conferma per coloro che ad oggi cercavano di trovare un indizio negativo sulla loro relazione. Si pensava infatti che i due si fossero lasciati definitivamente. Qualche anno fa era venuta fuori la notizia secondo la quale avevano preso una pausa di riflessione a causa di vari problemi.

Poi l’anno scorso hanno scelto di dire al mondo intero di essere ritornati insieme, più felici di prima. Hanno ritrovato la voglia di stare insieme, hanno ritrovato l’amore che nel tempo era andato perduto. Forse l’hanno fatto anche per il piccolo, che con due genitori separati avrebbe sofferto.

Notizie false e smentite sulla coppia e la crisi del passato

Nel frattempo Ovviamente come succede un po’ a tutti i personaggi del mondo dello spettacolo, anche a Melissa sono stati attribuiti vari flirt Tra cui quello con l’imprenditore Tommaso Chiabra.

Si è però trattato di una notizia falsa in quanto la donna è rimasta ad aspettare un importante cambiamento, in attesa di un riavvicinando a colui che sembrerebbe essere l’uomo della sua vita. La stessa cosa vale per Kevin Prince Boateng felicissimo di ritornare tra le braccia della sua favolosa Melissa.