Pago e Serena Enardu si riabbracciano, ma lei sta male: “Mi hai fatto cadere dalle scale” (FOTO)

Dopo 14 giorni d’isolamento fiduciario, Pago e Serena Enardu si sono potuti riabbracciare, ma la fanciulla ha confessato di stare male. A causa dell’emergenza sanitaria attualmente in atto in Italia, una volta tornato in Sardegna, il cantante si è dovuto autodenunciare e mettere in isolamento per due settimane.

In tutto questo periodo, la Enardu gli portava il cibo in taverna e si manteneva a debita distanza. Allo scoccare della mezzanotte di ieri, però, l’attesa è finita e i due si sono potuti ricongiungere a tutti gli effetti. L’influencer, però, non è stata molto allegra nel rivederlo.

L’incontro tra Pago e Serena

Nelle ultime Instagram Stories di Serena Enardu, la sarda ha annunciato di stare male. Il tutto è accaduto subito dopo aver riabbracciato il suo Pago. Per quattordici giorni l’ex gieffino ha vissuto all’interno della taverna di casa dell’influencer. In tutto questo tempo, i due si sono cimentati in simpatiche dirette sui social che hanno tenuto compagnia ai fan. Entrambi si sono sempre mostrati molto felici e desiderosi di riabbracciarsi.

Se Pago, però, dal canto suo ha mantenuto questo entusiasmo, lo stesso non può dirsi per la sua compagna. Nel momento in cui si sono rivisti, infatti, lui le ha gettato le braccia al collo con una tale veemenza al punto da farla cadere dalle scale. Lei, invece, è stata molto più fredda e distaccata. (Continua dopo la foto)

La Enardu sta male

Serena Enardu, infatti, ha detto di stare male e di non sentirsi al massimo della forma fisica. La protagonista non è stata molto specifica nell’esternare il suo problema, tuttavia, ha spiegato che forse si tratta di allergia. Pacifico, ovviamente, è rimasto abbastanza deluso dal comportamento assunto dalla donna. L’artista, infatti, ha registrato altre IG Stories in cui ha manifestato il suo rammarico.

Nonostante l’ironia adoperata, si è percepita perfettamente l’amarezza di Pago, il quale ha chiesto supporto ai fan. Tuttavia, nel giro di poco tempo, però, la situazione si è rasserenata un po’ di più ed i due si sono lasciati andare a dei teneri abbracci sul divano. La donna, infatti, ha chiesto al suo compagno se avesse sentito la sua mancanza in tutti questi giorni, ma lui ha risposto di no per provocarla.