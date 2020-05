Dragon Ball Super: la vittoria di Molo sarebbe catastrofica

La saga di Molo in Dragon Ball Super sta continuando da quasi 2 anni oramai. Il crudele divoratore di pianeti sta mettendo in seria difficoltà Goku e gli altri guerrieri Z. Cosa accadrebbe se il folle mago avesse la meglio su Goku e Vegeta nonostante gli allenamenti effettuati da poco?

A tale domanda ha cercato di rispondere portale Comic Book, che ha fatto un’interessante panoramica su un eventuale trionfo di Molo. In questo articolo cercheremo di riassumere le varie ipotesi esplicate.

Dragon Ball Super: Molo sarà il nuovo signore della distruzione?

È possibile che, nel caso in cui Molo sconfiggesse Goku e Vegeta, potrebbe diventare il nuovo signore della distruzione, degno successore di Lord Beerus. Certo è che un ruolo simile comporterebbe anche diverse responsabilità, che andrebbero a limitare fortemente la libertà del personaggio, che è oramai una mina vagante. Certo, però un simile epilogo sarebbe a dir poco interessante e andrebbe ad aumentare l’hype e il carisma del villain. Immaginate l’intero universo sotto la custodia inquietante di un simile essere…

La Terra verrebbe distrutta

Molo è un divoratore di pianeti e, nel caso di vittoria, la prima cosa che farebbe sarebbe assorbire l’energia vitale del pianeta Terra portandolo alla sua inevitabile morte. Di conseguenza, ammesso (e non concesso) che alcuni dei guerrieri Z rimanessero in vita, le sfere del drago andrebbero comunque distrutte. A quel punto, per Goku inizierebbe una lunga odissea alla ricerca di sfere alternative (come quelle di Namecc o le Super sfere del drago) al fine di ripristinare la Terra.

Un po’ di ordine con i power-up

Molti hanno spesso criticato Dragon Ball per i continui (e a volte insensati) power-up riguardanti i personaggi. Basti solo pensare tra Dragon Ball, Dragon Ball Z e Dragon Ball Super quanti tipi di di Super Saiyan vengano proposti, senza contare la serie GT con il Super Saiyan 4. Un’eventuale vittoria di Molo giustificherebbe tanto Akira Toriyama, quanto Toyotaro, nel proporre nuovi potenziament, affinché i buoni siano all’altezza del villain.

Il ritorno dei Saiyan sulla scena

Dragon Ball Super sembra dare maggiore importanza ai concetti di divinità e di potere divino, a discapito della storia dei saiyan. Questo risulta poco gradito a diversi fan. Chiariamoci: le divinità in Dragon Ball sono sempre esistite, a partire da inizio serie (Balzar, il Supremo ecc.) ma hanno sempre avuto un ruolo, tutto sommato, secondario e livelli di forza molto limitati. Questo fino al Super, in cui Goku si è visto spesso in seria difficoltà contro avversari del calibro di Beerus e Zamasu.

Nel caso di vittoria di Molo, le trasformazioni in Super Saiyan sarebbe del tutto inutili, in quanto il mago può prosciugare la forza derivante da tali trasformazioni. Questo spingerebbe Goku e Vegeta a cercare qualche altro segreto riguardante i saiyan e il loro pianeta d’origine, al fine di fermare il divoratore di mondi.