Giulia De Lellis e Andrea Damante, matrimonio in vista? “Il futuro profuma di fiori d’arancio”

E’ iniziata la tanto attesa fase 2 anche per Giulia De Lellis e Andrea Damante. La coppia che si è ritrovata nelle scorse settimane, ha passato l’intero periodo di quarantena insieme nella casa di Pomezia dell’influencer. Il settimanale Chi è tornato ad occuparsi di loro. Nel numero in edicola oggi, infatti, sono state pubblicate alcune foto degli ex protagonisti di Uomini e Donne.

I due sembrano più innamorati che mai. Le difficoltà che hanno spinto Giulia De Lellis a lasciare Andrea Damante sembrano ormai abbondantemente superate. Secondo il noto settimanale di gossip, diretto da Alfonso Signorini, la coppia guarda al futuro nel quale potrebbe esserci uno sfavillante matrimonio.

La quarantena di Giulia e Andrea

Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono conosciuti diversi anni fa all’interno dello studio di Uomini e Donne. Dopo una lunga e intensa storia d’amore, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la notizia della fine della loro relazione. Dopo la delusione per la fine della storia, Giulia aveva deciso di rimanere un po’ da sola, fin quando non è entrata nella sua vita Irama. I due sono stati fidanzati per un breve periodo prima di prendere strade diverse.

Anche in questo caso i giornali parlarono di un ritorno di fiamma tra i Damellis con tanto di foto pubblicate su diversi settimanali di gossip. A distanza di poche settimane, però Giulia De Lellis inizio la sua relazione con Andrea Iannone. Come un filmine a ciel sereno alcuni giorni fa è arrivata la notizia della loro separazione.

Dopo diversi giorni di indiscrezioni, indizi e voci, finalmente è arrivata la prova che mostra chiaramente che tra i due ci sia stato il tanto chiacchierato ritorno di fiamma. Il settimanale Chi ha pubblicato le foto mentre la coppia rientra a casa dopo aver fatto la spesa. I due, infatti, hanno passato questa lunga quarantena, dovuta all’emergenza coronavirus, insieme nella casa di Pomezia della bella influencer.

Matrimonio in vista per Giulia De Lellis e Andrea Damante

Nelle foto pubblicate da Chi si vedono Giulia De Lellis e Andrea Damante più felici che mai. Immagini che fanno la gioia dei tantissimi fan dei damellis che ogni giorno fanno sentire la loro vicinanza alla coppia tramite i social.

Il settimanale Chi nel suo lancio della notizia su instagram ha fornito una nuova suggestione. Sottolineando l’amore che traspare dalle immagini rese note sul giornale e che il passato è ormai archiviato ma che “il futuro profuma di fiori d’arancio”.