Rula Jebreal contro Michelle Hunziker per difendere Giovanna Botteri

Rula Jebreal difende Giovanna Botteri e si scaglia contro Michelle Hunziker che al bancone di Striscia la notizia non fa altro che offendere le donne, scopriamo cosa è successo

Continuano le polemiche sulla vicenda Botteri, a scendere in campo in difesa della giornalista è anche Rula Jebreal che attacca Michelle Hunziker. Come tutti sanno, la conduttrice è stata accusata di aver rivolto delle offese gravi a Giovanna Botteri, al momento corrispondente dalla Cina.

Nel servizio di Striscia la Notizia la conduttrice è stata la voce narrante che ha criticato il look della Botteri, cosa che a tanti non è piaciuta. La vicenda adesso sta avendo dei risvolti anche preoccupanti, visto che nelle ultime ore la Hunziker ha anche ricevuto insulti choc e minacce di morte. Michelle in più occasioni ha spiegato che non era volontà del tg satirico offendere la giornalista, ma pare che questo non sia bastato.

Rula Jebreal contro Michelle Hunziker

Sono in tanti ad aver preso le difese della corrispondente e hanno inviato messaggi di solidarietà a Giovanna Botteri. Gli attacchi sessisti che ha ricevuto non sono piaciuti e la giornalista è stata circondata da parole di grande umanità. Anche la Rula Jebreal ha reagito prendendo le difese della Botteri e nelle sue Stories ha attaccato Michelle Hunziker.

La giornalista lo ha fatto senza fare il suo nome e ha detto di provare tristezza che sia stata proprio una donna a fare questa squallida denigrazione. Imperdonabile il gesto di aver insultato una professionista come la Botteri, esempio impeccabile in questo settore. La Jebreal è una donna dalle idee chiare e non approva i pregiudizi, soprattutto nei confronti delle donne. La scelta della Hunziker di offendere la Botteri è stato qualcosa di assolutamente vergognoso.

La Jebreal in difesa di Giovanna Botteri

Nei confronti di Michelle Hunziker gli insulti e il clima di odio sembra aumentare ogni giorno. L’aver preso di mira una professionista come la Botteri dimostra che c’è un grande bisogno di un cambiamento culturale. A dirlo è stata la stessa Rula, che invita a fare questo passo per difendere le donne. Il fatto che a denigrare la Botteri sia stata una dona è l’aspetto più controverso di questa vicenda destinata ancora a sollevare polemiche.

Rula Jebreal è stata spesso portavoce di messaggi importanti durante la sua carriera. Sul social Rula ha pubblicato la sua chiacchierata con la Botteri, che attualmente si trova nel luogo dove ha avuto inizio il coronavirus, la Cina.