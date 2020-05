Rosario Fiorello durante una diretta Instagram con Amadeus fa un annuncio del tutto inaspettato

In una diretta Instagram Rosario Fiorello afferma che farà Sanremo 2021 poi conclude la sua carriera, è giusto fare spazio ai giovani

Sembra che la notizia di un prossimo Sanremo con protagonisti Fiorello e Amadeus sia vicina alla realtà. Lo ha lasciato intendere Rosario in una diretta Instagram con Amadeus, in cui ha annunciato che farà Sanremo 2021 con lui e chiuderà la sua carriera. Il prossimo anno saranno quindi nuovamente insieme i due conduttori?

Ancora non è sicuro, ma i due hanno buone probabilità di esserci. Il sodalizio ha fatto registrare ascolti record al Festival di Sanremo 2020 e quindi i vertici Rai probabilmente affideranno a loro la conduzione del 2021. Legati da un’amicizia che va vanti da tantissimi anni, Fiorello e Amadeus hanno fatto una chiacchierata sun Instagram che hanno condiviso con i fan. Fra battute e gag i due hanno fatto ridere e hanno anche parlato della fantastica esperienza vissuta insieme.

Rosario Fiorello annuncia che si ritirerà dopo Sanremo 2021

Nella diretta Fiorello ha anche avanzato l’ipotesi di essere di nuovo accanto ad Amadeus per il Festival di Sanremo 2021. Lo showman ha detto che sarebbe l’ultima cosa che farebbe e così potrebbe chiudere la sua carriera in bellezza. Da quello che ha detto Rosario anche questa volta si farà convincere da Amadeus a fare Sanremo con lui.

Però su una cosa ha detto di essere deciso: questa è l’ultima cosa che farà, non ha voglia di andare avanti fino ad 80 anni. Ha lavorato tanto e adesso è tempo di fare largo ai giovani, lui ha fatto abbastanza ed è giusto che si facciano avanti nuovi protagonisti. Ma quindi il ritorno dei due al Teatro Ariston è già deciso oppure si tratta solo di supposizioni?

Fiorello vuole fare spazio ai giovani

Durante la diretta Instagram Amadeus ha detto di essere pronto per fare il prossimo Sanremo. Il conduttore ha detto di essere sicuro di farlo perché in questa drammatica situazione è come se tutto si fosse azzerato. Sarebbe quindi il primo Sanremo dopo questa emergenza coronavirus e avrebbe un altro significato.

Amadeus ha anche aggiunto che con ogni probabilità potrebbe essere questa una occasione in cui potrebbe esserci aggregazione. In un momento in cui non si può andare ai concerti o al cinema Sanremo potrebbe rappresentare un’occasione unica per stare insieme dopo il coronavirus. Il conduttore ha detto che riuscirà a convincere Fiorello!