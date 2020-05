“Sbaglio o sei senza slip?”: Justine Mattera assapora il suo primo cappuccino da bar dopo la quarantena [FOTO]

Justine Mattera felice della Fase 2

Justine Mattera, come gran parte degli italiani hanno trovato un po’ di serenità con l’inizio della Fase 2. Ad esempio la 49enne che ha rispettato alla lettera la quarantena da Covid-19, ora può recarsi in parco a correre e fare delle lunghe passeggiate in bici. A testimoniarlo è lei stessa attraverso dei contenuti postati sul suo profilo Instagram.

Account che in questi ultimi due mesi si è arricchito di scatti audaci, ma anche di pensieri nostalgici della soubrette americana. Nelle ultime ore l’ex moglie di Paolo Limiti è tornata attiva condividendo una nuova foto molto sensuale che ha scatenato l’ironia di gran parte del popolo del web. Per quale ragione?

La soubrette statunitense gusta un cappuccino da bar

Finalmente Justine Mattera si è tolta uno sfizio, ovvero quello di assaporaro un vero cappuccino da bar. La 49enne era due mesi che non lo faceva e con la Fase 2 si è tolta una soddisfazione. Ricordiamo che il Governo ha dato la possibilità ai bar e pasticcerie di aprire, rispettando tutte le misure di sicurezze e che i clienti possano prendere il prodotto e consumarlo a casa propria.

Nelle ultime ore la soubrette americana ha condiviso uno scatto su Instagram, seguito da oltre 400 mila follower, in cui si sta gustando il cappuccino. Ma l’attenzione del popolo del web non si è concentrata sulla tazza, che tra l’altro è coperta dalle sue mani, ma dall’outifit della sosia di Marilyn Monroe. (Continua dopo il post)

Justine Mattera infiamma il web

Affacciando dal terrazzo dello stabile in cui vive a Milano, Justine Mattera si è assaporato il cappuccino acquistato al bar sotto casa. La 49enne, però, indossa un grosso camicione bianco e sotto nulla. Scarpe con tacco 12 e all’apparenza senza mutandine. Per questa ragione alcuni follower curiosi le hanno chiesto espressamente se fosse sprovvista di biancheria intima.

La risposta della showgirl non è tardata ad arrivare dicendo di averle. A corredo della foto appena descritta, la donna ha scritto il seguente pensiero: “Pasticcerie aperte. Finalmente il cappuccino come si deve.(forse si vede poco la tazza qua ma assicuro che c’è)Non lo nego, sono abitudinaria e ho pure le mie pasticcerie di riferimento. La mattina non è lo stesso senza una visita mirata!”.