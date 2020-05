Barbara D’Urso spiazza tutti: “Lui è l’uomo che ho amato di più”, ma il web la umilia (FOTO)

Poche ore fa Barbara D’Urso ha pubblicato una foto su Instagram in cui appare lei e un uomo, che lei stessa ha definito colui che ha amato di più in tutta la sua vita. Si tratta di Mauro Berardi, il padre dei suoi figli.

Questo scatto, così inatteso, ha lasciato tutti senza parole. Ad ogni modo, non sono mancati, purtroppo, alcuni commenti davvero cattivi e umilianti da parte di alcuni utenti. Vediamo tutti i dettagli.

La foto di Barbara D’Urso con l’uomo della sua vita

Lady Cologno è sempre stata molto reticente per quanto riguarda la sua vita privata. Nonostante lei sia molto attiva sui social, evita sempre di mostrare foto e video che riguardano i suoi ex e i suoi figli. Ad ogni modo, poco fa, sul suo profilo è apparso uno scatto in cui Barbara D’Urso è in compagnia di un uomo, colui che le ha fatto battere il cuore più di tutti. Dalla foto in questione trapela tanto amore e tanta complicità. Entrambi sono sdraiati in acqua e sono abbracciati.

Ad ogni modo, anche se l’amore, dopo diversi anni, è volto al termine, tra i due è sempre rimasto rispetto reciproco, cosa che la D’Urso ci ha sempre tenuto a ribadire. Per amore dei suoi figli, infatti, non ha mai rinnegato il passato o infangato le persone che sono state al suo fianco. In ogni caso, ciò che i fan si son chiesti, però, è il motivo della decisione della conduttrice.

Il motivo del gesto e le accuse degli hater

Stando a quanto emerso nelle ultime ore, pare che la protagonista abbia voluto mandare questo messaggio subliminale a Mauro in occasione del suo compleanno. Domani, giovedì 7 maggio, infatti, entrambi compiono gli anni: 63 primavere per lei e 77 per lui. Si tratterà di un compleanno decisamente fuori dalle righe considerando l’emergenza sanitaria che ancora attanaglia l’Italia. Questo, però, non sembra togliere alla presentatrice la voglia di festeggiare in videochiamata con i suoi cari.

Subito dopo la pubblicazione della foto di Barbara D’Urso in compagnia di quello che è stato l’uomo della sua vita, numerosi utenti hanno commentato al di sotto del post. Alcuni hater hanno pesantemente umiliato la conduttrice dicendole di essere stata abbandonata da tutti, pertanto, dovrebbe farsi una domanda. Altri l’hanno insultata dandole della “scema” e augurandole di rimanere sola come un cane.