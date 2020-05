“Fuori luogo e inappropriata”: Paolo Bonolis, la moglie Sonia Bruganelli insultata in pubblico [FOTO]

Sonia Bruganelli la combina grossa

Non c’è pace per Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis è finita ancora una volta al centro delle polemiche social. Ad attaccarla i suoi affezionati leoni da tastiera che da anni tallonano la nota produttrice televisiva. Il polverone si è sollevato a causa di un nuovo acquisto mostrato con orgoglio sul seguitissimo account Instagram.

Ricordiamo che è un’abitudine per la donna, infatti in passato ha più volte ha fatto vedere i suoi oggetti di lusso scatenando l’ira dei detrattori. C’è da dire che la Bruganelli ama provocare il popolo del web, ma questo non giustificano le offese che arrivano tutti i giorni a lei, ma soprattutto ai suoi figli.

La moglie di Paolo Bonolis mostra una borsa super costosa su IG

Sonia Bruganelli non ha accantonato questa abitudine anche durante l’emergenza sanitaria per il Coronavirus, gesto che le è costato molto. Infatti le critiche da parte degli haters sono doppie. Quest’ultimi, infatti, si sono pesantemente scagliati contro la moglie di Paolo Bonolis. In tanti le hanno scritto arrabbiati facendole presente che è vergognoso sottolineare tanta ricchezza in un periodo in cui il nostro Pese è in ginocchio.

In pratica la donna ha mostrato su IG una borsa Gucci, molto costosa, che omaggia la Disney. Lo scatto in questione è stato bersagliato facendo diventare tale post un vero e proprio caso. Ad esempio, un leone da tastiera le ha scritto: “In un momento difficile come questo sbandierare il lusso quando c’è chi non può far da mangiare ai propri figli non mi sembra proprio necessario”. (Continua dopo il post)

Avanti un altro! torna con gli appuntamenti inediti

Intanto Mediaset ha ascoltato le polemiche da parte di Paolo Bonolis e la moglie Sonia Bruganelli. I due, infatti, dopo lo stop di Avanti un altro! avvenuto lo scorso marzo sostituendolo con delle repliche, si erano lamentati sui social.

Da domenica scorsa nella fascia preserale di Canale 5 sono tornate le puntate inedite del noto game show, registrate prima del Dcpm emanato un paio di mesi fa dal Governo.