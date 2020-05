“Curve burrose in veli trasparenti”: Romina Power nostalgica, la danza del ventre racchiusa in una foto amarcord

Romina Power bloccata a Cellino San marco

A suo malgrado, Romina Power è costretta a rimanere in Italia e non poter raggiungere la sua amata California, sua terra natia. Da un paio di mesi la cantante americana vive a Cellino San Marco, nell’ampia tenuta che appartiene all’ex marito Al Bano. La donna si è sistemata in una casetta vicino al lago, utilizzata dalla figlia Romina Jr quando si trova in Puglia.

A qualche centinaia di metri il Maestro Carrisi e la sua ritrovata compagna Loredana Lecciso. A fare compagnia la Power ci pensa il suo secondogenito Yari che un paio di settimane fa le ha provocato un grosso grattacapo. Il 47enne, infatti, proprio il giorno del suo compleanno ha scritto delle parole al veleno contro Barbara D’Urso.

L’omaggio di Techetechetè

Di recente sui social è iniziato a circolare una clip che mostra Romina Power in giovane età dove sono ben visibili le sue curve sinuose. Oltre alle vicende di gossip su un probabile triangolo amoroso, poi smentito dallo stesso Al Bano, in questi giorni l’artista americana è tornata a essere protagonista del piccolo schermo grazie a dei video storici.

Clip trasmessi della trasmissione tv Rai Uno, Techetechetè. Il programma in questione, che è solito trasmettere dei filmato della televisione italiana, ha fatto vedere al pubblico una versione del tutto inedita della professionista italo-statunitense.

Romina Power da giovane mentre fa la danza del ventre

Prima di diventare la spalla di Al Bano, Romina Power da giovanissima ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo facendo l’attrice. In poche parole la ragazza ha scelto le orme dei genitori, entrambi grandi icone di Hollywood. E a proposito del padre, di recente lo ha ricordato su Instagram per il giorno del suo compleanno.

Come accennato prima, il programma di Rai Uno, Techetechetè, qualche giorno fa ha mandato in onda alcune immagini che mostravano l’ex di Al Bano mentre era intenta a fare una sensuale danza del ventre. Le immagini in questione sono state postate anche dal figlio Yari Carrisi che ha manifestato il suo stupore alla vista della madre in tenerà età. Ecco la foto: