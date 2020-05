Conoscete l’ex marito di Irene Pivetti? Alberto è 10 anni più giovane di lei [FOTO]

Alberto Bambrilla nella bufera

Negli ultimi giorni l’ex Presidente della Camera dei Deputati, Irene Pivetti è finita al centro delle polemiche a causa di un lotto di mascherine protettive considerate non idonee alle normative CEE. Ricordiamo che la donna da tempo ha lasciato la politica e ora ha delle società di trasporto.

L’ex esponente della Lega Nord in 57 anni d’età è convolata a nozze per ben due volte. Oggi vigliamo occuparci del suo secondo marito. Dopo essersi separata da Paolo Taranta sposato nel lontano 1988, la sorella di Veronica si è unita in matrimonio con Alberto Bambrilla, di dieci anni più giovane di lei.

L’ex marito dieci anni più giovane di lei

Irene Pivetti e Alberto Bambrilla si sono conosciuti durante un’attività politica. In pratica l’incontro è avvenuto mentre la donna stava raccogliendo delle firme per un candidato sindaco del capoluogo lombardo. Stando alle loro dichiarazioni, tra i due ci fu un colpo di fulmine. Dopo una breve conoscenza, la coppia decise di sposarsi nel 1997.

Da quell’unione sono venuti al mondo due figli: la primogenita Ludovica e Federico. Due ragazzi che la politica ha voluto fortemente da lui, a differenza del precedente marito Paolo Taranta. Addirittura in quell’occasione la donna ottenne dalla Sacra Rota l’annullamento delle nozze perché la Pivetti non voleva bambini dall’uomo che era diventato suo marito. (Continua dopo la foto)

Chi è Alberto Bambrilla?

Irene Pivetti e Alberto Bambrilla sembravano innamorati pazzi, ma dopo tredici anni insieme decisero di separarsi. Ricordiamo che il suo ex è molto più giovane della sorella maggiore di Veronica, infatti si tolgono ben dieci anni. Oltre ad essere marito e moglie i due erano uniti anche dal punto di vista professionale.

L’uomo era il suo manager ed è stato proprio lui, una volta chiusa la carriera politica della sua ex, a spingerla a intraprendere quella televisiva nel ruolo di conduttrice. Nonostante abbiano preso due strade differenti, i rapporti tra i due sono molto cordiali, soprattutto per il bene dei figli.