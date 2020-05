Elon Musk, nasce il sesto figlio ma il nome è impronunciabile

Elon Musk è tra gli inventori ed imprenditori più noti negli Stati Uniti e non solo. Nelle ultime settimane, difatti, si è tornato a parlare molto prepotentemente di lui sia per quanto concerne la sua carriera che per quel che riguarda, invece, la vita privata. Sul primo fronte, in particolare, il suo nome è tra quelli che sta partecipando all’organizzazione del primo viaggio nello spazio di Tom Cruise.

L’attore, in base alle ultime indiscrezioni, girerà il primo film ambientato nello spazio. Sul fronte della vita privata, invece, Elon Musk sta vivendo, in questi giorni, una delle gioie più grandi della vita. L’uomo, difatti, è diventato papà di un bel bambino, il suo sesto figlio. Nonostante, infatti, sia già diventato padre altre 5 volte, ad ogni nuova nascita è sempre una fortissima emozione.

Elon Musk, padre per la sesta volta

Sapevamo che Elon Musk sarebbe diventato padre per la sesta volta in questi giorni. La notizia era arrivata a gravidanza inoltrata, lo scorso gennaio. A dare l’ufficialità alla nascita del bambino, però, è stato lo stesso imprenditore che lo ha annunciato sul proprio profilo su Twitter. Adesso lui e la compagna, l’artista Grimes, uniti da un rapporto che va avanti da 2 anni, sono diventati genitori di un bel bambino di cui Musk ha pubblicato anche una foto.

Per Grimes è la prima gravidanza (avuta a 32 anni). Per Elon Musk, lo abbiamo anticipato, si tratta del sesto figlio dal momento che altri 5 li ha avuti in precedenza dal rapporto con Justine Wilson da cui si è separato ormai diversi anni fa.

Un nome impronunciabile

Il bambino che Grimes e Elon Musk hanno avuto da pochi giorni è divenuto sin da subito una vera e propria star del web. Per quale motivo? Innanzitutto perché, dopo poche ore dalla nascita, si è trovato non solo tra le braccia del papà ma anche sui social. Musk, infatti, ha mostrato tutta la sua gioia condividendo con i followers la prima foto fatta con il bimbo in braccio. (Continua dopo la foto)

A destare scalpore, però, è stato il nome scelto da Elon Musk e dalla compagna per il nuovo nato. Un nome che lo stesso papà ha reso noto su Twitter specificando che lo scopo è quello di richiamare le sigle della Tesla, la fortunatissima azienda che ha fondato quasi 20 anni fa. X Æ A-12 Musk, è questo il nome del bambino che sembra un vero scioglilingua.