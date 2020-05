Tom Cruise pronto a girare il primo film in assenza di gravità? (Foto)

Tom Cruise potrebbe presto iniziare la preparazione fisica che lo porterà dritto nello spazio. L’amministratore della Nasa ha dato direttamente la notizia sui social. Un vero e proprio annuncio bomba che potrebbe portare l’attore americano nel guinness dei primati.

Cruise, difatti, sarà il primissimo attore a recarsi direttamente nello spazio e a girare un film in totale assenza di gravità. Non è ancora ben chiaro quando potranno iniziare le riprese ma pare che potremmo non dover attendere molto tempo per la partenza. Una volta stretta la collaborazione, infatti, potrebbe essere necessario esclusivamente il tempo per la preparazione fisica dell’attore.

L’annuncio a sorpresa

Nessuno immaginava che a breve Tom Cruise sarebbe potuto partire per lo spazio per girare il primo film in assenza di gravità. Eppure, a giudicare dal comunicato ufficiale della Nasa, sembra che la pellicola sia molto più di una possibilità e che la sua realizzazione potrebbe iniziare in breve tempo. “Nasa è lieta di annunciare la collaborazione con Tom Cruise per un film da girare a bordo della Stazione spaziale” ha scritto l’amministratore della Nasa su Twitter.

Poi ha proseguito “Abbiamo bisogno di forme di comunicazione popolari per ispirare una nuova generazione di ingegneri e scienziati per trasformare in realtà gli ambiziosi piani della Nasa”. La partecipazione di Tom Cruise a quest’iniziativa, dunque, ha un duplice scopo: appassionare il pubblico ed incrementare il numero dei professionisti che lavorano in ambito spaziale.

Tom Cruise, Mission Impossible sospesa

Mentre non è per nulla chiaro, almeno al momento, il tipo di progetto che Tom Cruise andrà a realizzare nello spazio tramite la Nasa. Sappiamo che le riprese del settimo film della saga legata all’ormai nota Mission Impossible sono sospese. A causare questa brusca quanto inaspettata, dobbiamo ricordarlo, sospensione è stato lo scoppio dell’emergenza Coronavirus.

L’attore, infatti, si trovava a Venezia già dalla fine di febbraio per procedere alla riprese che, però, sono state bloccate. La data ufficiale per la ripartenza non è nota nonostante le misure legate al contenimento dei contagi siano ormai in vigore da diverso tempo e risultino essere in alleggerimento. Toccherà attendere un paio di settimane per sapere qualcosina in più ma è certo che, data la portata della notizia, ulteriori informazioni in merito non tarderanno ad arrivare. Chissà se prima toccherà a Mission Impossible o alla missione nello spazio?