Beautiful, spoiler Usa: Ridge si ritrova nel letto Shauna

Colpo di scena nelle prossime puntate di Beautiful, che vedremo su Canale 5 tra qualche mese. Shauna, dopo essere arrivata a Los Angeles per raggiungere Flo, non ha smesso di puntare Ridge. La crisi che ci sarà con Brooke sarà l’occasione giusta da sfruttare per arrivare a lui. Nel frattempo, Quinn non perderà tempo per incoraggiare la sua amica a fare breccia nel cuore del Forrester.

Beautiful anticipazioni: Ridge e Shauna si baciano di nuovo

Non manca molto prima che Ridge e Shauna si scambino il loro primo bacio. In quell’occasione però, il Forrester sarà completamente ubriaco. L’attrazione tra i due sarà comunque tangibile, tanto che finiranno per cedere nuovamente alla passione. Stando alle anticipazioni di Beautiful, Ridge si troverà Shauna nel suo letto. Una sorpresa che non lo lascerà di certo indifferente. I due, dopo un momento di imbarazzo, si scambieranno un passionale bacio.

Continuando con le anticipazioni di Beautiful, sappiamo che Shauna, contenta per quanto accaduto con Ridge, racconterà tutto a Quinn Fuller (Rena Sofer). Nel frattempo, Ridge raggiungerà Brooke per discutere riguardo la decisione di Hope di chiedere la custodia di Douglas. La coppia avrà vedute ben differenti, tanto che finirà per litigare.

Quinn incoraggia Shauna a conquistare Ridge

Negli episodi di Beautiful precedenti, Quinn e Ridge avevano avuto una relazione. Come prenderà la Fuller la confessione Shauna? A grande sorpresa, la Fuller incoraggerà l’amica a non mollare la presa su Ridge. In occasione della festa di Halloween, la Fulton avrà modo di passare molto tempo con il Forrester, che apprezzerà parecchio la sua compagnia. Alla festa ci saranno anche Hope e Thomas, che faranno inviperire Liam.

Dopo aver visto Hope riavvicinarsi a Thomas, Liam si consolerà con la ex moglie Steffy. Taylor coglierà la palla al balzo per spronare la figlia a riprendersi suo marito. Le anticipazioni di Beautiful rivelano che a quel punto, la giovane stilista si giocherà il tutto e per tutto.

Pare infatti che Steffy si allei con Thomas Forrester per far allontanare in maniera definitiva Liam ed Hope. Il loro piano riuscirà alla perfezione, visto che la Logan Jr. vedrà con i suoi occhi il marito baciare Steffy. Peccato che Hope non sappia che si tratta di un tranello ordito dallo stesso Forrester e dalla complice. Infine, gli spoiler di Beautiful svelano che Brooke verrà a sapere del bacio che il marito ha dato a Shauna. Questa volta, la Logan non avrà la forza di perdonare il marito e crederà che la soluzione migliore sia quella di lasciarlo.