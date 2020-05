Mario Biondi padre per la nona volta, è arrivata Matilda

Mario Biondi, il noto cantante siciliano, è diventato papà per la nona volta. Ebbene sì, sono ben 9 i figli dell’uomo che sta vivendo, in queste ore, una delle esperienze più belle della vita. Non importa, infatti, che l’abbia già vissuta 8 volte dal momento che ogni volta è speciale e differente rispetto alle altre.

L’annuncio è arrivato direttamente in queste ultime ore durante una diretta radio su radio Due a cui ha partecipato. Insieme a Luca Barbarossa, Andrea Perroni e Neri Marcorè, infatti, ha dato ufficialmente la notizia della nascita della sua bambina che si chiama Matilda. Una notizia che i fans del cantante aspettavano con ansia e che hanno portato, è certo, una ventata di gioia e felicità tra tutti gli ascoltatori.

Mario Biondi, che famiglia numerosa

Mario Biondi ama le famiglie numerose! E non può essere altrimenti dal momento che, a 47 anni, è diventato papà della nona figlia. Sono 9, infatti, i figli che il cantante ha avuto da diversi rapporti d’amore e che costituiscono, oggi, la sua ricchezza più grande. Nonostante la sua notorietà, l’uomo non ha mai amato essere al centro del gossip. È pur vero, però, che la nascita del nono figlio non è una notizia facile da nascondere.

Non è un caso, comuque, se l’identità della sua attuale compagna è segreta. Sappiamo, però, che da lei ha avuto nel 2016 Mil, un bimbo che oggi ha 4 anni, ed ha avuto, nelle ultime ore, Matilda. L’amore più grande di Mario Biondo, finora, è stato quello con una certa Monica. Da lei l’uomo ha avuto ben 6 figli: Marzio, Zoe, Marica, Luis Mario, Chiara e Ray. Nel 2015 nasce la settima figlia, Mia, avuta con Giorgia Albarello, Miss Italia nel 2007.

L’annuncio più bello

I fedeli ascoltatori di Radio 2 hanno saputo in anteprima la lieta novella che ha contraddistinto le ultime ore di Mario Biondo. Durante la messa in onda di Radio 2 Social Club che va in onda ogni giorno tra le 10:30 e le 12:00, il cantante ha annunciato l’arrivo di quest’ennesima gioia, la nascita di una bambina destinata a riempire il suo cuore d’amore e a fargli rivivere tutte le gioie che solo l’arrivo di un bambino riesce a dare.

Il programma, dunque, ha riaperto i battenti con una delle notizia più belle. Il cantante ha parlato con molto entusiasmo di questo lieto evento facendo trasparire, anche solo attraverso il microfono, la sua grandissima gioia. E come potrebbe essere altrimenti?