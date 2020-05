Elisa De Panicis ha trovato l’amore lontano dall’Italia? (Video)

Elisa De Panicis, dopo una brevissima partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello VIP, ha deciso di concedersi un momento di stacco e di fare una bella vacanza. La meta scelta era oltreoceano, precisamente in Messico, a Tulum. Mai viaggio, però, è stato più provvidenziale di questo! Pare, infatti, che la bella ex gieffina abbia trovato l’amore proprio in Messico. A dimostrarlo vi sono pure alcune foto e video postati su Instagram.

Ma com’è possibile che la De Panicis si trovi in Messico in un momento come questo? La risposta non è complicata. La ragazza, infatti, è partita per il suo viaggio prima che scoppiasse l’emergenza mondiale del Coronavirus e che, quindi, tutti i collegamenti fossero bloccati. Proprio per questa ragione, quindi, sta trascorrendo la quarantena in Messico. A giudicare dai post, però, la sua sembra essere una quarantena felice. Vediamola.

Elisa De Panicis, prima dell’amore il GF VIP 4

Nonostante la partecipazione alla quarta edizione del Grande Fratello VIP non sia stata tra le più lunghe, Elisa De Panicis è stata tra le protagoniste più discusse in assoluto. I suoi atteggiamenti, il suo modo di porsi ed il suo vestire piuttosto succinti, sin dal primo giorno, hanno suscitato diverse reazioni sia dentro che fuori la casa. Alcune frasi nei suoi confronti, poi, hanno portato alla squalifica di Salvo Veneziano.

E che dire della presunta relazione con Andrea Denver di cui la ragazza ha parlato in maniera molto aperta una volta uscita dalla casa del Grande Fratello VIP? Insomma, una partecipazione che ha lasciato il segno! La De Panicis, in Italia, non era molto conosciuta nel mondo televisivo italiano dal momento che le sue maggiori esperienze le aveva vissute in Spagna.

Aria d’amore messicano

Non lo avrebbe mai immaginato nemmeno lei che una vacanza in Messico si sarebbe prolungata così tanto! L’emergenza legata al Covid-19, infatti, ha obbligato tutti a non potersi spostare costringendo alla permanenza nel luogo in cui ci si trovava. È quel che è successo a Elisa De Panicis.

Il Messico è stata, però, la sua culla d’amore dato che la ragazza sta trascorrendo questo periodo di quarantena insieme al suo nuovo fidanzato. Ma chi è questo bel ragazzo che appare con lei su alcune foto e video su Instagram? La sua identità è ancora avvolta nel mistero. Non è ben chiaro se sia un ragazzo del luogo o meno. Tornerà con lei in Italia?