Clizia svela un retroscena piccante su Paolo al GF VIP: “Se fosse capitato non l’avrebbero mandato in onda…”

In queste ore, Clizia Incorvaia ha rilasciato un’intervista al magazine Novella 2000 in cui ha raccontato un retroscena piccante su Paolo Ciavarro risalente a quando erano in casa. In tale occasione, l’ex di Sarcina ha toccato dei punti davvero dolenti, come ad esempio la distanza dal suo compagno a causa della quarantena.

I due, purtroppo, non si possono ancora riabbracciare e questo non sta facendo altro che fomentare la loro passione e voglia di viversi a 360 gradi. Ad ogni modo, la donna ha raccontato anche di una conversazione avvenuta tra i due protagonisti e i membri della produzione.

Il discorso della produzione del GF VIP a Clizia e Paolo

Nel corso dell’intervista, Clizia ha svelato un retroscena piccante risalente a quando era nella casa del GF VIP insieme a Paolo. In particolar modo, la donna ha detto che i due si sono sempre molto trattenuti quando erano in casa. Questo perché nessuno aveva voglia di dare scandalo in diretta su Canale 5. Ad ogni modo, considerando la forte passione e voglia di esplorarsi esistente tra i due, la produzione ha fatto loro un discorso.

Gli autori, infatti, gli dissero che se fossero voluti andare oltre, loro non avrebbero mandato in onda i filmati. Nessuno dei due protagonisti, però, ha avuto il coraggio e la voglia di cimentarsi in questo genere di attività in un contesto così atipico. Tuttavia, la sorte ha voluto che entrambi non potessero stare insieme neppure una volta terminata l’esperienza del reality show.

Dopo il retroscena piccante, la voglia di esplorarsi

Da quando entrambi hanno messo piede fuori dalla casa, infatti, è subentrata la quarantena a continuare a tenerli lontani. Per tale ragione, dopo aver svelato il retroscena piccante, Clizia ha detto di avere una voglia matta di fare l’amore con Paolo. I piccioncini si stanno desiderando moltissimo e, per il momento, sono costretti ad accontentarsi di alcune videochiamate.

Alcune di esse hanno anche generato particolare sgomento, dato che c’è chi ha alluso al fatto che si lasciassero andare a chat erotiche. Per adesso, Clizia e Paolo si stanno intrattenendo con i loro hobby. Specie l’Incorvaia ha riscoperto una certa propensione per la cucina. In uno dei suoi ultimi post su Instagram, infatti, ha mostrato a tutti le sue doti culinarie. Ciavarro, dal canto suo, si è divertito a prenderla in giro lasciando commenti ironici.