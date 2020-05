Maddalena Corvaglia ha subito una grave perdita, lacrime su IG: “Ciao amore mio” [FOTO]

È venuto a mancare il cane di Maddalena Corvaglia

Qualche giorno fa Justine Mattera ha subito un grave lutto. A distanza di ore anche Maddalena Corvaglia ha dovuto dire addio a qualcuno a colui voleva bene. Come la sosia di Marilyn Monroe, anche l’ex velina di Striscia la Notizia ha perso il suo amico a quattro zampe. Il pelosetto si chiamava Saphi e da anni viveva insieme alla soubrette. Una perdita che ha intristito anche sua figlia a cui era molto legata.

La 40enne lo ha voluto omaggiare postando alcuni scatti che mostrano il cagnolino insieme al carlino, che anch’esso fa parte della famiglia. La Corvaglia è giù di morale perché se ne è andata via una parte di sé. Un dolore che hanno provato tutti coloro che hanno degli animali in casa e che sono volati via per ragioni differenti.

Il messaggio dell’ex velina su Instagram

La famiglia di Maddalena Corvaglia ha un componente in meno. Purtroppo nelle ultime ore è venuto a mancare il suo cane Saphi a cui voleva un bene dell’anima. Per accompagnarlo in un mondo diverso al nostro, l’ex velina di Striscia la Notizia lo ha ricordato con un lungo post sul suo account Instagram.

Parole commoventi e cariche di dolore: “Un bastone marcio per lui è sufficiente. A un cane non importa se sei ricco o povero, brillante o imbranato, intelligente o stupido. Se gli dai il tuo cuore lui ti darà il suo. Di quante persone si può dire lo stesso? Quante persone ti fanno sentire speciale? Io e Marley. Credo che questo film abbia fatto piangere tutti, anche i più impavidi. Vero? Ciao Saphi! Ovunque tu sia adesso amore mio, STAI ATTENTA AI CARLINI! In questi mini video vi presento Stanlio ed Ollio. Franco e Ciccio. Il diavoletto e l’acqua Santa”. (Continua dopo il post)

La commozione dei follower

Il contenuto postato da Maddalena Corvaglia in onore del suo adorato Saphi ha commosso tutti coloro che la seguono sul social network. L’ex collega di Elisabetta Canalis spera che un giorno possa rincontrarlo magari in un altra vita.