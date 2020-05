Alessia Marcuzzi la conduttrice delle Iene “é dura accettare la realtà”

Alessia Marcuzzi la sua vita è cambiata totalmente

Alessia Marcuzzi come tutti noi ha dovuto rinunciare alla solita routine, alle abitudini lavorative, familiari e così via per adattarsi ad una nuova realtà che ha a che fare con l’incubo che tutti noi stiamo vivendo. Il coronavirus ha Infatti creato non pochi problemi in tutte le famiglie, anche nella sua anche se può sembrare strano.

All’inizio la donna sembrava essere particolarmente tranquilla, ottimista, tanto da dire che anche se il figlio Tommaso era fuori, a Londra, sentiva di essere serena. Voleva forse convincersi il figlio potesse essere al sicuro rispetto a noi in Italia. Il suo pensiero era positivo perché lì non c’erano tanti casi quanto in Italia o in qualsiasi altra parte del mondo.

Forse adesso ha cambiato idea, dato che inizia a dimostrare di essere leggermente più preoccupata e infastidita dalla situazione. Ad ogni modo non è l’unica mamma a dover vivere questo periodo lontano dai propri figli. Anzi alcune hanno una grandiosa ha paura, dato che i figli si trovano proprio nelle zone maggiormente colpite dal virus.

Alessia Marcuzzi, la sua vita stravolta: i fanno la accusano di ..

Alessia Marcuzzi appare adesso a Le iene e forse il fatto che abbia ricominciato a lavorare le ha regalato un pizzico di tranquillità, ma non basta perché sa benissimo che non è ancora tornata alla sua vita e che forse non succederà per molto tempo. Ma cosa le manca più di tutto? I Set fotografici. Ad ammetterlo è direttamente lei pubblicando una foto su Instagram.

Lo scatto che pubblica la vede in una posa parecchio sensuale, indossa della lingerie elegante, ovviamente si tratta di foto scattate prima della quarantena su un set fotografico, ma caricate adesso per pubblicizzare il marchio in questione. Poi pubblica una seconda foto in cui si mostra in pigiama, ovviamente fa riferimento va alla differenza di vita tra prima e dopo. Prima del virus aveva una vita normale, adesso per nulla, dato che non fa che indossare un semplice pigiama. Come tutti. Ecco perché i followers la rimproverano, la accusano di essere egoista e superficiale oltre che materialista.

Nonostante tutto lei non ha rinunciato a molto, è una persona fortunata

Molti suoi follower le hanno scritto di essere una persona fortunata che ha comunque trovato il modo per lamentarsi. Ha i suoi figli, accanto o comunque al sicuro, ha un lavoro e continua a guadagnare con mille protezioni e persone che si occupano di lei. Poi non ha problemi economici, Così come la maggior parte degli italiani che si lamenta con tanto di ragione.

Per lei si tratta soltanto di un cambiamento di routine che prima o poi tornerà alla normalità. Ecco che qualche follower la incoraggia ad andare avanti, qualcun altro invece la condanna per la superficialità che ha usato nel lamentarsi senza rispetto altrui.