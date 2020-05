Rivelazione di Nina Moric su Elena Morali: ‘E’ ricattata da Luigi Favoloso’

Rivelazione di Nina

Nina Moric e Luigi Favoloso sono al centro del gossip da quando si sono detti addio. I primi problemi sono sorti con la partecipazione di lui a un’edizione del Grande Fratello. Si è avvicinato ad una concorrente al punto tale da fare intervenire la fidanzata. Durante il confronto il pubblico non ha gradito il comportamento di Luigi, il quale tuttora sta facendo parlare di sé. Da pochi mesi è uscito allo scoperto con Elena Morali.

Entrambi pubblicano sui rispettivi profili Instagram delle storie e delle foto alquanto discutibili. Tuttavia sembra che le cose non stiano andando bene. A riferirlo è stata Nina nell’ultima diretta di Live- Non è la D’Urso. Ha fatto delle insinuazioni gravi sul loro conto. Ragion per cui è probabile che venga ricontattata dagli avvocati di Luigi.

‘Luigi ha dei filmati hot che usa per ricattarla’

La rivelazione di Nina ha spiazzato tutti i telespettatori di Barbara D’Urso. Molti non credono che le faccia bene stare sotto i riflettori perché non è nelle condizioni idonee. Spesso non si è mostrata all’altezza di gestire delle situazioni nello studio, soprattutto in presenza dell’ex fidanzato. La madre di quest’ultimo ha palesato la gioia di vedere accanto al figlio una giovane ragazza, anziché una sua coetanea.

Nell’ultima diretta del programma ha raccontato di aver sentito Elena. Sarebbe stata lei a contattarla per dirle di essere ricattata da Luigi. In pratica avrebbe dei filmati che comprometterebbero la sua immagine se fossero pubblicati sui social. Nina ha registrato la chiamata per poi consegnarla a coloro che si stanno occupando del caso. Sono state parole molto forti, sulle quali gli italiani non fanno molto affidamento.

In passato ha addirittura riferito di aver subito delle molestie domestiche, mostrando dei lividi sparsi su tutto il corpo. La procura di Milano sta ancora analizzando il caso per maltrattamenti e stalkinkg. La verità verrà a galla? Per scoprirlo non ci resta che attendere.

‘Ha tradito Scintilla per un anno con me. Mi ha lasciato 5 giorni fa’

Luigi sta facendo i conti con Nina mentre Elena si sta difendendo dalle accuse di Daniele Di Lorenzo. Con lui avrebbe tradito il comico Scintilla per mesi per poi sparire dalla circolazione. Come se non bastasse l’amante ha detto di aver chiamato l’uomo per confessare tutto. E’ stata una conversazione strana perché Scintilla gli averebbe consigliato come comportarsi con Elena per riconquistarla. Prima di lasciare lo studio, ha comunicato di avere le prove che confermano la sua versione.