Uomini e Donne spoiler giovedì 7 maggio: Giovanna fa tornare Sammy

Ieri, mercoledì 6 maggio è andata in onda l’ultima puntata inerente la prima delle registrazioni del nuovo format del talk show di Maria De Filippi. Pertanto, nella giornata odierna, giovedì 7 maggio 2020, assisteremo ad una puntata relativa ad una nuova registrazione di Uomini e Donne.

Dato che le riprese vengono effettuate rigorosamente senza pubblico in studio, risulta un po’ difficile avere gli spoiler esatti di ciò che andrà in onda, tuttavia, andiamo a vedere come eravamo rimasti e da che punto partiremo.

Come eravamo rimasti a Uomini e Donne

Oggi, giovedì 7 maggio, sarà trasmessa una nuova puntata di Uomini e Donne. Ormai, il format ha preso una direzione differente, per cui non esiste più distinzione tra trono classico e trono over. In queste tre messe in onda abbiamo assistito alle avventure di alcuni dei protagonisti appartenenti alla versione con gli adulti. In particolar modo, la conduttrice si è soffermata sulla conoscenza tra Gemma e Sirius, il nuovo corteggiatore 26enne che tanto sta generando scalpore nelle ultime ore.

Il cavaliere, ovviamente, si è dovuto scontrare con l’esuberante Tina Cipollari, la quale non ha fatto altro che attaccarlo. Anche il web è stato molto aspro nei suoi confronti, dato che sono in molti a credere che non stia facendo altro che prendere in giro la Galgani per un po’ di visibilità. Su di un altro versante, poi, abbiamo assistito anche al l’incontro tra Giovanna e l’Alchimista, anche se il giovane ha voluto indossare una maschera per non farsi riconoscere. L’Abate, poi, si è scontrata anche duramente con Sammy e l’ha accusato di non nutrire affatto interesse per lei.

Cosa vedremo oggi 7 maggio

L’ultima puntata andata in onda, però, si è conclusa con un grosso colpo di scena. La tronista, infatti, nonostante non si fidi molto di Sammy, ha deciso di farlo tornare in studio per continuare la conoscenza. La fanciulla, però, ha chiesto se fosse possibile fare una chiacchierata a quattrocchi con lui. La De Filippi ha acconsentito, pertanto, oggi 7 maggio è molto probabile che assisteremo al confronto tra i due protagonisti di Uomini e Donne.

I telespettatori, però, sono anche curiosi di scoprire la vera identità dell’Alchimista, che forse sia giunto il momento di abbassare la maschera? Per quanto riguarda Gemma, invece, la donna continuerà a conoscere Sirius. Quest’ultimo ha chiesto a tutti quelli che lo criticano di lasciarlo in pace in quanto vuole concentrarsi solo sulla conoscenza di Gemma.