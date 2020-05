Clizia Incorvaia hot, “Abbiamo una voglia matta di fare l’amore..”

Era febbraio 2020 quando, all’interno della casa del Grande Fratello VIP, scoppiava il grande amore tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. I due ragazzi si sono corteggiati con gli sguardi e si sono, infine, lasciati andare a baci e coccole, per la gioia di migliaia di fans. Oggi Paolo e Clizia sono tra le coppie più amate del reality. La ragazza, in particolare, ha fatto una rivelazione hot.

Dal momento in cui hanno abbandonato la casa, Clizia per essere stata squalificata e Paolo ad un passo dalla vittoria, i due innamorati stanno vivendo separatamente. Le restrizioni agli spostamenti legate all’emergenza Covid-19, infatti, hanno impedito loro di potersi abbracciare. Il ragazzo si trova a Roma con la madre Eleonora Giorgi. Clizia, invece, sta trascorrendo questo periodo con la famiglia in Sicilia.

Clizia Incorvaia e il suo amore

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, comunque, non si sono fatti scoraggiare da questo lungo periodo di lontananza forzata. Il loro rapporto d’amore, seppur a chilometri di distanza, non è affatto scemato ma, al contrario, si sta rafforzando sempre di più in attesa di potersi finalmente riabbracciare. Ma non solo! Clizia ha fatto anche rivelazioni abbastanza scottanti durante un’intervista rilasciata a Novella 2000.

“La cosa più incredibile è che non siamo mai stati insieme. Mai! Tra me e Paolo la distanza non fa altro che alimentare il desiderio; è tutto un crescere” ha dichiarato Clizia Incorvaia. E poi prosegue, “viviamo questa situazione orwelliana, siamo nati in un reality, siamo separati da un lockdown prima impensabile, realtà e irrealtà si confondono. Un destino strano: sembra sperarci, invece ci unisce. Perché a unirci è tutto“.

Voglia di fare l’amore

Le rivelazioni della bellissima Clizia Incorvaia, comunque, non sono finite. “Nella Casa ci siamo trattenuti, poi ci hanno detto che se fosse capitato, non avrebbero mandato in onda le immagini, ma non siamo tipi, né io, né lui, di fare cose del genere” ha confessato. Infine, stupendo tutti, ha dichiarato apertamente “Abbiamo una voglia matta di fare l’amore“, rendendo partecipi tutti i fans di questo desiderio irrefrenabile che sta colpendo i loro cuori.

Una cosa, dunque, è certa: quando le limitazioni cadranno e ci si potrà spostare tra una regione e l’altra, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro saranno tra i primi a percorrere lo stivale per potersi riabbracciare. Un momento che li ha duramente messi alla prova ma che entrambi stanno dimostrando di superare alla grande.