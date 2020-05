Tina Cipollari si offende con Aurora “Non ho mai pagato gli uomini…”

Quella di ieri è stata, senza alcun dubbio, una puntata di Uomini e Donne molto impegnativa per Tina Cipollari. La nota opinionista, infatti, non si è solo scagliata contro la solita Gemma Galgani ma ha avuto un diverbio piuttosto pesante con una delle protagoniste del parterre femminile.

Stiamo parlando di Aurora, dama con la quale, diciamolo, la Cipollari non ha mai avuto un rapporto idilliaco. Tra una critica e l’altra, però, non avevamo mai assistito ad un litigio così forte. Un litigio in cui, a quanto pare, alcune parole sono state fraintese infuocando ancor più l’atmosfera. A placare gli animi è dovuta intervenire Maria De Filippi. Cos’è accaduto? Vediamolo.

Tina Cipollari contro Aurora, non ne azzecchi una..

A dare l’imput per il litigio tra Aurora e Tina Cipollari è stata la sfilata a cui, alcune dame del parterre femminile, hanno partecipato. Il tema era “Prova ad arrenderti” e prevedeva che le dame si vestissero e si mettessero in gioco in modo da far capitolare il proprio uomo. Dopo Gemma Galgani, a cui la Cipollari non ha risparmiato le sue critiche più dure, la prossima ad essere attaccata è stata Aurora.

Il commento di Tina, in particolare, è stato abbastanza pesante ed è nato dal fatto che la performance di Aurora non l’avesse convinta affatto. “Non ne azzecchi una nella vita…Non c’è una cosa che ti riesce bene” ha tuonato l’opinionista andando ad attaccare la donna, dunque, anche sulla sua vita in generale. Nessuna donna, dinnanzi ad affermazioni di questo tipo, si sarebbe mai ammutolita ed anche la De Filippi, dalle scale, ha cercato di calmare la Cipollari.

Una reazione dopo l’altra

La reazione di Aurora, difatti, non si è fatta attendere. Riferendosi a quanto detto da Tina Cipollari qualche istante prima ha tuonato “Io per apparire non ho bisogna di mostrare. Ho la sostanza. Sono una donna di sostanza. Ci vuole poco a mostrare qualcosa…Basta avere i soldi e rifarsi qualcosa”. Parole, queste, che non sono andate giù alla Cipollari che si è sentita molto offesa.

“Senti tesoro ascolta. Guarda che io non ho mai pagato un uomo eh. Forse lo fai tu” ha sbottato. Data la situazione è intervenuta anche la De Filippi che ha spiegato come le parole di Aurora fossero state mal interpretate. “Non ha detto che paghi gli uomini” ha spiegato la conduttrice. Nonostante questo, comunque, la Cipollari è rimasta sulle sue posizioni.