“E’ un vulcano…”: Francesca Filadini vuota il sacco su Tibertio Timperi, il loro rapporto

Francesca Fialdini e il suo format Fame D’Amore

E’ un periodo molto impegnativo per Francesca Filadini. Infatti, oltre al programma domenica Da noi…A ruota libera su Rai Uno, da una settimana ha preso al vita un format in seconda serata sulla terza rete. Stiamo parlando di Fame D’Amore, una trasmissione che vine trasmessa ogni lunedì. Inoltre, la professionista toscana è stata raggiunta da un giornalista del magazine Vero Tv a cui ha rilasciato un’intervista.

Oltre a parlare a lungo dei contenuti che conduce, la ragazza ha detto il suo punto di vista sui colleghi maschi con cui ha lavorato negli ultimi anni. Partiamo da Franco Di Mare a Uno Mattina, poi Tiberio Timperi A Uno Mattina e La vita in diretta e Marco Lioni sempre nello stesso contenitore pomeridiano di Rai Uno.

I complimenti ai suoi colleghi di lavoro

Intervistata dal periodico Vero Tv, Francesca Fialdini ha dato un giudizio per ognuno dei colleghi citati prima. Riferendosi a Marco Liorni, attualmente impegnato a Italia Sì, ha detto che è la timidezza fatta persona. Mentre Tiberio Timperi, alla guida di Uno Mattina in Famiglia, per la professionista è un vulcano di imprevidibilità, ma è anche molto buono. Infine Franco Di Mare che per lei è stato un grande maestro, ma anche una guida e un saggio.

Dal giornalista ha imparato tantissimo vedendolo alla conduzione di una diretta quotidiana. Poi parlando del format Fame D’Amore, la Filadini ha asserito che tale programma le ha insegnato che non si deve dare mai nulla per scontato nelle relazioni affettive e che i nostri comportamenti possono scatenare delle reazioni che mai avremmo immaginato.

Francesca Fialdini e gli ascolti di Da noi…A ruota libera

Nel corso della lunga intervista per il settimanale Vero Tv, Francesca Fialdini ha parlato anche degli ascolti di Da noi…A ruota libera, il programma che va in onda alle 17:40 subito dopo Domenica In di Mara Venier e il TG1.

La professionista toscana ha detto che è una trasmissione nata con uno scopo ben preciso, ovvero quello di indagare attorno a ciò che ci rende felici. Poi si è detta contenta che si sia tradotto in un format molto seguito dal pubblico di Rai Uno.