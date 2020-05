Sirius di Uomini e Donne sotto attacco, “Strumentalizzi la divisa..”

Quella in corso è indubbiamente la settimana di Sirius. Il giovanissimo corteggiatore di Uomini e Donne, infatti, è sotto i riflettori dal momento in cui ha deciso di approdare in televisione per corteggiare Gemma Galgani.

Una scelta discutibile per l’enorme divario di età tra i due, una scelta che ha fatto scalpore fuori e dentro dal programma provocando dure reazioni tra cui quella di Tina Cipollari che lo accusa di falsità. Nelle ultime ore, poi, è arrivata l’ennesima batosta per il giovane toscano che è stato smascherato, se così si può dire, direttamente dalla Marina Militare.

Sirius, un percorso in salita

Sirius, alias Nicola, aveva una vita più o meno normale fino ad alcune settimane fa. La svolta è arrivata quando ha deciso di chiamare Uomini e Donne per corteggiare una delle dame più note del trono over, Gemma Galgani. Il 26enne toscano, però, è stato attaccato sin da subito per questa scelta. Tina Cipollari l’ha più volte definito falso ed interessato esclusivamente alla telecamere.

A confermare quest’ipotesi è stata, nelle ultime ore, anche l’ex fidanzata di Sirius. La ragazza, durante una lunga intervista, si è sfogata per bene e ha fatto dichiarazioni importanti. Sirius non sarebbe interessato affatto alla Galgani ma si troverebbe in studio solo e soltanto perché attratto dalle telecamere e dal mettersi in mostra in televisione.

L’attacco dalla Marina Militare

Ad attaccare Sirius, comunque, non sono stati solo gli opinionisti di Uomini e Donne e l’ex fidanzata. Nelle ultime ore è arrivato un attacco pesante anche dalla Marina Militare. Il corpo che, normalmente, si mantiene al di fuori da situazioni di questo tipo, non ha potuto fare a meno di esprimersi in merito allontanandosi dalla posizione del ragazzo. Il post della Marina è molto lungo ma alcuni spezzoni colpiscono particolarmente l’attenzione di chi lo legge.

Tra questi, le parole rivolte al ragazzo. “Ci dispiace tanto che abbiano visto in te i colleghi della Marina Militare, ci addolora sapere che molte persone a casa hanno perso fiducia vedendo un tale scempio. Ma ripeto: non sei uno di noi. Non sei della nostra grande famiglia. Dovevi specificarlo, in un primo momento (ma anche dopo) non avresti dovuto permettere che andassero in onda dei video in uniforme, appositamente costruiti dove non si poteva nemmeno vedere se indossavi le stellette: si distingueva benissimo però il grado, identico a quello militare.” Cosa replicherà il giovane toscano a queste parole?