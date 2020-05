Enrico Nigiotti dice no a Maria De Filippi: un lutto dietro il rifiuto ad Amici Speciali

Il no di Enrico Nigiotti ad Amici Speciali

Tra poche settimane in prima serata su Canale 5 prenderà il via Amici Speciali, che inizialmente si doveva chiamare Amici All Star. Al talent show parteciperanno ex allievi di canto e di ballo delle passate edizioni ma anche artisti esterni. Tra questi manca un nome molto importante, ovvero quello di Enrico Nigiotti. Per quale ragione? Inizialmente il cantante toscano era tra i favoriti ma subito dopo non è apparso più sul cast ufficiale del programma.

Ovviamente sul web sono iniziate a circolare vari ipotesi, ipotizzando addirittura una forte lite tra il giovane artista e Maria De Filippi. Ma la verità è un’altra e a renderla nota ci ha pensato lo stesso Nigiotti attraverso i suoi canali social. Purtroppo il ragazzo ha subito un grave lutto e in questo periodo non vuole apparire sul piccolo schermo.

Enrico Nigiotti colpito da un grave lutto

Attraverso il suo seguitissimo account Instagram, Enrico Nigiotti ha rotto il silenzio mettendo la parole fine a delle fake news che lo riguardano in prima persona. Il cantante toscano ha affermato di aver letto delle notizie e supposizioni riguardo la sua assenza ad Amici Speciali. Il ragazzo ha specificato di avere un bel rapporto con Maria De Filippi ma è stato lui stesso a non voler partecipare al talent show che si svolgerà dalla seconda metà di maggio 2020.

“Ho perso una persona molto importante poche settimane fa e non me la sento di andare in tv, non ho la testa adesso. Tutto qui”, ha ribadito il 32enne. Quest’ultimo non ha specificato chi è la persona che è venuta a mancare non dando altre informazioni ai follower. Inoltre non ha detto nulla se la morte della persona cara sia dovuta al Covid-19.

Amici Speciali: i concorrenti in gara

Nel frattempo su Canale 5 continuano a girare a rotazione i promo della prima edizione di Amici Speciali, un format riadattato e senza pubblico in studio per raccogliere dei fondi da donare alla Protezione Civile.

Stando alle anticipazioni, nel talent show di Maria De Filippi gareggeranno: Irama, Alberto Urso, Giordana Angi, Gaia Gozzi, Michele Bravi, Random, Stash & The Kolors. Ma anche Alessio Gaudino, Andreas Muller, Gabriele Esposito, Umberto Gaudino, Javier Rojas.