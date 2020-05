Sossio Aruta fa le valigie e si prepara a partire, dove andrà? (Foto)

Sossio Aruta è stato tra i principali protagonisti del Grande Fratello VIP 4 dove ha conquistato la medaglia di bronzo. L’ex calciatore partenopeo è stato protagonista indiscusso anche a Uomini e Donne dove ha conosciuto la donna della sua vita, Ursula Bennardo. Dopo un’iniziale crisi legata alla partecipazione a Temptation Island VIP, il loro rapporto va a gonfie vele.

Eppure, Sossio sta preparando nuovamente le valigie ed è pronto a partire lasciando a casa Ursula e la sua bambina, Bianca. I fans della coppia, appresa la notizia, si sono allarmati non poco pensando ad una possibile ed improvvisa crisi di coppia. A spiegare cosa, però, sta avvenendo davveo è proprio l’ex gieffino. Cos’ha detto? Vediamolo.

Sossio Aruta, una quarantena sofferta

Sossio Aruta ha passato una quarantena molto pesante. Se, infatti, ha potuto trascorrere questi mesi di isolamento insieme ad Ursula ed insieme alla loro piccola Bianca, si è fatta sentire anche una forte mancanza nella sua vita. Stiamo parlando dei suoi figli avuti dal precedente matrimonio. Entrambi i ragazzi, infatti, vivono a Roma e, dunque, lontani dal papà che si è trasferito in Puglia, a Taranto.

Sossio ha, quindi, deciso di andare a trovare i due figli non appena le restrizioni legate al Coronavirus glielo permetteranno. D’altra parte, la libera circolazione tra una regione e l’altra è molto attesa anche da altri ex gieffini, anche se per motivi differenti. Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, ad esempio, non vedono l’ora di potersi riunire come anche Paola Di Benedetto e il suo fidanzato Fedez.

Una partenza tanto attesa

Cosa c’è di meglio di iniziare a preparare le valigie in anticipo sognando il momento in cui si potrà partire? Sicuramente nulla! Ed è proprio quello che sta facendo Sossio Aruta mettendo nelle valigie il necessario per trascorrere alcuni giorni a Roma con i propri figli. Ad annunciare questa decisione è proprio lui sui social, dove scrive “Amori miei mi mancate da morire, maledetto virus. Pochi giorni e il babbo arriverà per abbracciarvi forte , per dormire insieme e fare tante tante coccole“. (Continua dopo la foto)

Detto questo, i piccoli Diego e Daniel con cui Sossio ha un bellissimo rapporto, rappresentano il motivo per cui l’uomo ha deciso che la prima cosa da fare, appena possibile, sarà quella di andare a trovarli. Un ricongiungimento che, di certo, attendono con ansia tutti i padri separati che non hanno potuto vedere i propri figli in questi ultimi mesi.