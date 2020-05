Conoscete la seconda moglie di Claudio Lippi? Kerima gli ha fatto perdere ben 20 chili [FOTO]

Claudio Lippi visibilmente dimagrito

Prima che scoppiasse la pandemia da Covid-19 e che il cooking show La prova del cuoco andava ancora in onda su Rai Uno, il pubblico ha notato una differenza su Claudio Lippi. Il 74enne, infatti, rispetto a prima si presentava in studio con un fisico più asciutto e longilineo. In tanti hanno pensato male, ovvero facendo riferimento a delle brutte malattia.

Per fortuna nulla di tutto questo, il conduttore lombardo è in buona salute e lui stesso ha confidato di essersi messo in riga. Il diretto interessata ne ha parlato con i suoi follower di Instagram e successivamente anche ai microfoni del magazine Intimità. Il collega di lavoro di Elisa Isoardi ha svelato di aver perso ben 20 chili in un paio d’anni. Il segreto dietro a tale sacrificio è sua moglie Kerima Simula che in tutto questo tempo lo ha incitato.

Nuovo stile di vita grazie alla moglie Kerima

Intervistato dal noto periodico Intimità, Claudio Lippi ha riferito che non ha fatto nessuna dieta, ma è ha perso del peso in eccesso grazie alle attenzioni di sua moglie. Quest’ultima le ha semplicemente tolto il disordine alimentare che avevo, quindi i fritti, condimenti, il pane, la pizza, la birra. Nello specifico ha ridotto di molto tali alimenti. “Sono le dosi e i condimenti che fanno la differenza. Oggi mangio di tutto però in dosi ridotte”, ha asserito il co-conduttore de La prova del cuoco.

Ricordiamo che il professionista Rai dal 2001 vive con ben quattro bypass nel cuore e grazie a Kerima Simula che lo ha spinto nei momenti più difficili a non mollare e ad avere maggiore autostima. “Ma anche grazie a Federica e a Maya, non sto vivendo una seconda giovinezza ma una vera giovinezza, ho più passioni e più stimoli adesso di un tempo”, ha concluso l’artista lombardo.

Chi è Kerima Simula?

Per i più curiosi Claudio Lippi è convolato a nozze con Kerima Simula nel lontano 1989. C’è da dire però, che la loro unione non è stata tutta rose e fiori. Per diversi anni i due si sono lasciati per poi riconciliarsi successivamente.

Il co-conduttore de La prova del cuoco e la sua seconda moglie hanno una figlia, Federica, che ha 31 anni. Quest’ultima li ha resi nonni della piccola Mya. Il cantante milanese ha anche un’altra figlia, Lenni, 45enne, nata dal primo matrimonio con Claudia. Ecco Lippi e la sua seconda consorte: