Nina Moric, il figlio Carlos gravemente insultato in diretta Instagram, lei: “Siete miserabili…” (FOTO)

Nina Moric sta trascorrendo questa quarantena insieme a sua madre e a suo figlio Carlos, che nelle ultime ore è stato pesantemente insultato sul web. Molto spesso la modella pubblica delle IG Stories in cui riprende il diciassettenne mentre si cimenta in discorsi filosofici.

Il giovane è un grande appassionato di temi che riguardano la matematica, l’esistenza e il pensiero filosofico in generale, per tale ragione si diverte ad intrattenere così i fan della madre. Ieri, però, c’è stato un piccolo inconveniente.

Il web ha insultato il figlio di Nina Moric

L’ex di Luigi Favoloso ha deciso di fare una diretta sul suo profilo Instagram tutta dedicata a Carlos e ai suoi ragionamenti contorti. Nel bel mezzo delle riprese, però, molti hater hanno cominciato ad attaccare in modo decisamente offensivo il ragazzo. Diversi account falsi hanno, quindi, insultato il figlio di Nina Moris adoperando dei termini non adatti certamente ad un giovane della sua età.

Per tale motivo, la modella ha interrotto immediatamente il collegamento e poi ha dato luogo ad uno sfogo. La donna ha registrato delle Stories successivamente in cui ha raccontato la vicenda ed ha sbottato contro tutte quelle persone che hanno avuto il coraggio di offendere il ragazzo in quel modo. La protagonista li ha definiti dei miserabili che non merita le attenzioni né sue né di suo figlio. (Continua dopo la foto)

La decisione della modella e la reazione di Corona

Ad ogni modo, a seguito di questo increscioso avvenimento, la croata ha annunciato di aver preso una decisione importante in merito. Dopo che il web ha insultato così duramente il figlio, Nina Moric ha deciso di non mostrarlo più in video per tutelarlo. In questo modo, tutti i falliti che la seguono potranno prendere di mira solo lei e non un minore. Ovviamente, la protagonista ha ringraziato coloro che, invece, si sono mostrati molto predisposti ad accogliere le nozioni del giovane.

Per adesso, il papà di Carlos,, Fabrizio Corona, non si è ancora espresso in merito. L’ex re dei paparazzi si è limitato a condividere un video in cui passeggia per la strada accanto al primogenito definendolo il suo migliore amico e la sua vita. Non ci resta che attendere per capire se ci saranno ulteriori sviluppi.