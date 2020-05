“Hanno litigato per me…”: Simona Ventura e Mara Venier, il retroscena raccontato da Antonio Zequila

Antonio Zequila conteso da Mara Venier e Simona Ventura

Senza ombra di dubbio Antonio Zequila, soprannominato Er Mutanda, è stato uno dei protagonisti assoluti del Grande Fratello Vip 4. Ultimamente l’attore è stato intervistato da Chi, il magazine di gossip diretto da Alfonso Signorini, conduttore del reality show a cui ha partecipato. Il professionista è un fiume in piena svelando degli aneddoti molto particolari sulla sua vita privata e lavorativa.

L’uomo ha confessato che che dopo la sua partecipazione come naufrago a L’Isola dei Famosi la sua popolarità era arrivata alle stelle. Talmente era richiesto dalle varie televisioni che stato ragione di conflitto tra due mostri sacri della tv di Stato. Stiamo parlando di Mara Venier e Simona Ventura, che avrebbero fatto carte false per avere Zequila nelle loro trasmissioni. Stando all’ex gieffino, lui ha dovuto fare una scelta molto sofferta.

La scelta di Er Mutanda

Intervistato dal settimanale Chi, Antonio Zequila ha parlato anche delle sue dimensioni intime. Ma tornando alle due conduttrici, Mara Venier gli avrebbe messo sul piatto un’offerta allettante ovvero di far parte a cinque appuntamenti di Domenica In di alcune edizioni fa. Mentre Simona Ventura lo voleva per ben tre puntata a Quelli che il Calcio. Alla fine l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha detto no a SuperSimo accettando la proposta della Signora della domenica.

Una scelta che successivamente gli è costata molto cara visto che proprio nello storico rotocalco della prima rete ha avuto un’accesa lite con Adriano Pappalardo. La discussione gli provocò l’allontanamento dalla Rai e la possibilità di non lavorare sul piccolo schermo per diversi anni.

La litigata a Domenica In con Adriano Pappalardo

Nel corso della lunga intervista per il settimanale di Alfonso Signorini, l’ex gieffino Antonio Zequila ha parlato del suo passato. L’attore ha confessato che ha lavorato con suo padre nei mercati, quindi per scegliere a quale trasmissione televisiva prendere parte, lui si è affidato alla legge del miglior offerente.

Per tale ragione ha scelto di partecipare al format domenicale di Mara Venier. Inoltre l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha concluso il suo intervento così: “Anche se poi durante una di quelle mie ospitate, ha avuto luogo quella famosa litigata tra me e Pappalardo”.