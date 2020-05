Chiara Ferragni festeggia il compleanno nella polemica: viene a galla una bugia detta ai fan (FOTO)

Oggi, giovedì 7 maggio, è il compleanno di Chiara Ferragni. La giovane influencer compie 33 anni e ieri a mezzanotte ha voluto fare un piccolo discorso a tutti i fan. Nel caso specifico. la moglie di Fedez ci ha tenuto a mettere in evidenza quanto questo periodo sia particolare, tuttavia, ha ringraziato tutti coloro che continuano a seguirla e le hanno permesso di arrivare dove si trova adesso.

Ad ogni modo, molti sostenitori sono rimasti parecchio delusi da una bugia che la giovane avrebbe raccontato ai suoi follower. A sollevare il polverone è stata l’influencer Deianira Marzano, la quale ha posto l’accento su di una questione molto interessante.

La bugia di Chiara Ferragni

A partire da lunedì 4 maggio, l’Italia è entrata nella cosiddetta Fase 2, pertanto, molte attività sono riprese, pur rispettando le disposizioni governative in materia di sicurezza. Tra le varie persone che sono tornate al proprio lavoro c’è anche la Ferragni. Quest’ultima, infatti, ha pubblicato in questi giorni delle IG Stories in cui ha mostrato ai fan di aver ripreso gradualmente la sua attività.

La ragazza ha mostrato a tutti lo splendido trucco realizzato sul suo volto. In molti, però, si sono subito domandati chi lo avesse realizzato. Allo scopo di allentare la polemica, l’influencer ha annunciato di essersi truccata da sola grazie al supporto in webcam da parte del suo make-un artist. Guardando con maggiore attenzione tra le sue IG Stories, però, si intravede chiaramente la valigia adoperata dal truccatore quando va da lei. (Continua dopo la foto)

L’influencer e il messaggio per il compleanno

Deianira Marzano ha subito notato la cosa e condiviso l’immagine tra le sue Stories. A quel punto, allora, molti follower si sono sentiti presi in giro dalla giovane ed hanno cominciato ad attaccarla. In questo caso, però, l’influencer non si è voluta soffermare sulla questione ed ha deciso di non fornire nessun tipo di chiarimento ai suoi sostenitori. Piuttosto, Chiara Ferragni ha registrato dei video in cui ha parlato del suo compleanno.

In particolar modo, la ragazza ha ammesso di essere un po’ provata da tutta questa situazione, tuttavia, è al contempo felicissima per i traguardi raggiunti. In questi anni, infatti, ha “inventato” un lavoro basato sulle sue passioni e si è fatta strada da sola. Naturalmente, il tutto è stato possibile grazie al supporto dei fan.