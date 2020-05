Antonella Clerici e Massimo Giletti, l’addio: nuove verità e foto sulla loro storia

Antonella Clerici in passato come molti sanno ha avuto una relazione con Massimo Giletti. La coppia negli anni novanta ha riempito le pagine di gossip e di recente il presentatore ha rivelato alcuni dettagli sulla fine della loro storia.Tutto ha avuto inizio negli anni novanta, quando i due amici si affacciavano insieme al mondo della televisione.

Antonella, all’epoca era giovane e molto bella e rispetto ad oggi anche molto timida. La love storie tra la Clerici e Giletti è nata dietro le quinte delle loro trasmissioni. Seppur durata poco, il loro amore è stato intenso e ad oggi ne portano ancora un ber ricordo.

La verità di Massimo Giletti sul’addio ad Antonella Clerici

Come già detto in precedenza la relazione tra Antonella Clerici e Massimo Giletti è durata molto poco. Nonostante ciò, la fine è stata abbastanza dolorosa per entrambi. Le motivazioni che hanno portato alla loro rottura le ha spiegate di recente il presentatore di Non è l’Arena, svelando alcuni retroscena inediti sul loro passato.

Massimo Giletti ha raccontato che l’amore che lo ha legato ad Antonella Clerici è stato intenso e a oggi considera la sua collega una delle donne più importanti della sua vita. “Antonella è stata una donna che mi ha regalato molte emozioni. Erano anni in cui ero più calmo. La nostra storia è cresciuta poco a poco e ci ha coinvolto tantissimo. Se torno indietro a quel periodo non riesco a non pensare a momenti belli” . (Continua dopo la foto)

Un amore semplice e sincero

Quello che ha legati Antonella Clerici e Massimo Giletti è un amore semplice e sincero. L’ex coppia non si è mai interessata del gossip e ad oggi esistono poche foto che documentano la loro storia passata. Sempre nella stessa intervista, il conduttore ha spiegato che l’ex presentatrice de La Prova del cuoco dopo circa un anno trascorso insieme ha iniziato a desiderare una famiglia e un figlio.

Un desiderio non condiviso dallo dal conduttore che dopo aver riflettuto ha preferito fare un passo indietro. Antonella non era più una ragazzina mentre lui non era ancora pronto per un passo del genere.