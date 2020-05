Fernanda Lessa: foto del pancione su Instagram, follower in delirio [FOTO]

Fernanda Lessa: il post su Instagram

Fernanda Lessa, fresca ex concorrente del Grande Fratello Vip presentato da Alfonso Signorini, mostra sulla pagina del social Instagram una foto del pancione. L’immagine in bianco e nero risale al 2000 quando, nel pieno della sua carriera, ha dato alla luce suo figlio Joaquim. Era esattamente il 7 maggio. Nel giorno del compleanno del figlio ha voluto fare degli auguri social molto particolari.

Fernanda Lessa e la sua lunga carriera

La bella top model nasce in Brasile, precisamente a Rio de Janeiro nel 1977. La sua carriera prende forma però nella grande mela intorno ala metà degli anni novanta dove sfila per le passerelle di tutto il mondo per i grandi marchi della moda. Negli anni 2000 si fa conoscere al grande pubblico televisivo italiano grazie a molti spot pubblicitari e alla co conduzione di programmi inerenti la moda.

Nella metà dei primi anni 2000, la modella è molto attiva sul piccolo schermo e partecipa all’edizione del 2006 de L’isola dei Famosi. Esperienza velocissima ed amara in quanto viene subito eliminata dal gioco con un incidenza di pubblico pari al 56%. In questi anni inizia anche il lungo calvario che la rende dipendente da droghe e alcool.

A causa di questo problema sparisce dalla vita mondana e scende sempre di più nel baratro. Ottiene il suo riscatto solo all’inizio di quest’anno partecipando al reality Grande Fratello Vip facendosi trovare ripulita da tutte le dipendenze e pronta a lanciare il suo messaggio di speranza.

Il post della gieffina su Instagram

Per il compleanno del figlio Joaquim,Fernanda Lessa ha deciso di rispolverare una vecchia foto n bianco e nero che la ritrae con il pancione. La foto risale ai suoi anni d’oro e mostra ua donna bellissima e fiera di diventare mamma. Nel post ha scritto: “Pancione nell’anno 2000. Auguri mio angioletto Joaquim. 7-05-2000/21-05-2000“.

Molti i commenti sulla pagina e tra i vari like spicca quello di un ex concorrente del Grande Fratello Vip: Patrick Ray Pugliese. Nonostante gli scontri che ha avuto all’interno della casa più spiata d’Italia, la bella modella ha rafforzato il suo personaggio ottenendo molti consensi da parte degli italiani. Non ci resta che augurare buon compleanno al figlio Joaquim e seguire Fernanda nei suoi prossimi commenti social.