Amici Speciali: il messaggio di Andreas Muller

Manca poco al debutto del nuovo programma di Maria De Filippi. Ecco che cosa ha scritto l’ormai noto ballerino sui social

Amici Speciali: il cast

Presto su Canale 5 ci sarà il nuovo format del talent di Maria De Filippi chiamato Amici Speciali. Sappiamo che all’inizio era stato pensato in maniera diversa, ma il Coronavirus ha imposto delle modifiche. Adesso non si tratta più di una gara e una competizione, ma di uno spettacolo, una condivisione per beneficenza. Infatti, tutto il ricavato delle 4 puntate che vedremo in onda dal 22 maggio andrà alla Protezione Civile.

La conduttrice l’aveva anticipato da tempo: i concorrenti sarebbero stati ex talenti di Amici e cantanti noti che provengono da altri percorsi. Ebbene, alla fine la scelta ufficiale è ricaduta su: Alberto Urso, Irama, Giordana Angi, Gaia Gozzi, The Kolors, Random, Michele Bravi, Andreas Muller, Gabriele Esposito, Alessio Gaudino, Javier Rojas, Umberto Gaudino.

Come potete vedere Stash ha deciso di lasciare il suo posto da insegnante e tornare a mettersi in gioco con la sua band. Anche Anna Pettinelli sarà presente nel programma ma con un ruolo diverso, rappresenterà RDS, così come le sue colleghe per Radio Italia e RTL 102.5. Il direttore artistico sarà Giuliano Peparini e una delle componenti della giuria sarà Vanessa Incontrada.

Il messaggio di Andreas Muller

Qualche ora fa Andreas Muller ha pubblicato un post per parlare del programma che sta per iniziare. Vi ricordate il suo percorso ad Amici? Andreas, sempre in conflitto con Garrison, alla fine era riuscito a guadagnare la maglia per il Serale, ma si è infortunato ed è stato costretto ad abbandonare il programma. L’anno successivo si è ripresentato, facendo tutto il percorso dei casting, e alla fine ha alzato la coppa da vincitore di Amici.

Non solo, Andreas ora fa parte dei professionisti del talent, in particolare del gruppo di Veronica Peparini, la sua insegnante con la quale però è iniziata una relazione amorosa. C’è stata sempre grande attenzione nei confronti di Andreas. Alla vigilia della sua partecipazione ad Amici Speciali il ballerino ha voluto condividere un messaggio con tutti.

Come potete vedere dal post riportato in fondo all’articolo, Andreas ha scritto che manca poco e che lui non vede l’ora di salire sul palco per esibirsi, ma soprattutto non vede l’ora di riprovare quelle emozioni che sono il palco di Amici sa dare. Contenti di rivederlo?